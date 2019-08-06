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美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）21日任命陸軍部長、現任代理防長艾思博（Mark Esper）為國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前表示，美國有意在亞洲同盟國境內部署射程在1000至5500公里的新型陸基常規中程飛彈，以壓制中國的崛起。中國外交部發言人華春瑩日前回應，不容許任何國家在中國「家門口」滋事，希望美方慎重行事。

華春瑩5日在記者會上表示，中導射程有限，因此在哪裡部署很關鍵，「美國如果在亞太特別是中國的周邊部署中導，顯然具有很強的攻擊性。」

她強調，中國奉行防禦性國防政策，軍力發展完全出於防禦性目的，無意也不會對任何國家構成威脅，「但如果美方一意孤行，中方絕不會坐視自身利益受損，更不容許任何國家在中國『家門口』滋事，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家安全利益。」

華春瑩還說，美國以各種名頭，長期鼓吹印太戰略，不斷插手亞太地區國家事務，在中程核飛彈條約等問題上一再拿中國說事，炒作「中國飛彈威脅」，「罔顧事實，顛倒黑白，這是美國一貫的套路，到底是誰在破壞亞太地區穩定，不言自明。」

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前在前往澳洲的專機中表示，有意在亞洲同盟國境內部署射程在1000至5500公里的新型陸基常規中程飛彈。他當時還表示，「希望在幾個月內就部署，但是通常需要的時間都會超出預期。」但美國國的高級官員指出，部署類似的武器通常都需要幾年的時間。

▼華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部）

▲▼華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部）

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關鍵字：華春瑩,飛彈,美軍,艾斯培,亞洲

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