印度設立「拉達克直轄區」涉中國領土？　陸外交部：不可接受也沒效力

▲印度與巴基斯坦近期又發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

印度和巴基斯坦軍隊近期發生多次交火並相互炮擊，印方還廢除了印控喀什米爾的「特殊地位」，中國外交部發言人華春瑩6日對此呼籲，有關方面應慎重行事，尤其是避免採取單方面改變現狀。此外，華春瑩還就印度宣布成立「拉達克中央直轄區」指出，印方單方面修改國內法律的形式，損害中方的領土主權，這一做法不可接受，更不會產生效力。

中國外交部6日例行記者會上，有記者就「印度和巴基斯坦軍隊近期在喀什米爾實控線附近多次交火和相互炮擊」對華春瑩發問，他表示，印方向印控喀什米爾地區增派大量準軍事部隊，並加強了安全措施，該地區安全形勢趨於緊張，與此同時，印方宣佈廢除印控克區「特殊地位」，中方對此有何評論？

華春瑩對當前喀什米爾局勢表示嚴重關切，並認為她們立場是明確和一貫的，「該問題是印巴之間的歷史遺留問題，這也是國際社會共識，有關方面應保持克制，慎重行事，尤其是避免採取單方面改變現狀、加劇局勢緊張的行動。」最後，她呼籲，印巴雙方通過對話協商和平解決有關爭議，維護地區的和平穩定。

▲阿克賽欽地區（左上黃色區塊）。（圖／翻攝中央情報局）



另一方面，對於印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，華春瑩回應說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍，這一立場是堅定、一貫的，從無任何改變。

「印方近日以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力」，她進一步強調，敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。

據了解，印度宣稱擁有領土主權的拉達克地區東部，即通常所指的「阿克賽欽地區」，總面積約4萬2685平方公里，其中爭議地區約3萬平方公里。中國認為阿克塞欽作為固有領土存在，並不屬於喀什米爾地區。目前，阿克塞欽絕大部分屬於新疆和田地區管轄，南部很小一部分屬於西藏自治區阿里地區管轄。

▲華春瑩。（圖／翻攝央視）