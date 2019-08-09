「規模8」百年大震！學者預警進入「海溝型地震」周期…　對建築傷害更大

▲6.0地震，北市萬華西門町KTV旁大樓磁磚剝落。（圖／記者邱中岳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台灣東部海域8日清晨5點28分發生芮氏規模6.0地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，6.0地震為正常能量釋放，但不排除未來一周會有更大規模地震發生。有學者擔心，這次地震算是板塊運動的第二階段，接下來會進入第三階段的「海溝型地震」，搖晃的時間更久，對建築傷害也更大，要是真的發生，災情不容小覷。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，這次規模6.0的地震還不算大，反而要注意，可能進入「海溝型地震」的百年周期，由於照時間推算，上次出現規模8.0的地震，是在1920年，再上一次規模7.6的地震則是在1815年，大約都是經過百年前後，會有一次大地震，且根據海岸GPS觀測，東部海岸近幾年都在下沉，也代表了海溝型地震前所發生的地形現象。

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李錫堤還指出，台灣的隱沒帶地震、台灣花蓮外海及海溝行深度地震，還是有可能會發生8.0的地震，要小心注意。他特別提醒，地震完，接著有颱風將從東邊掃過去，花東山區還是要注意土石鬆動，山崩落石事件也會特別多，這次蘇花東路，也很有可能會有斷路情況。

▲陳國昌。（圖／記者范綱儀攝）



對此，氣象局地震測報中心則尊重學者研究，並強調「各區域都有在做監測」。陳國昌也指出，這次震央位於南宜蘭構造的破碎帶，是歷史上規模超過6發生的頻繁地區，1920年還曾發生過規模8.0的地震。不過由於1920年至今已快100年，規模6的地震對此地區還算小，能量釋放仍有點不足，「不排除後續還會有可能有更大的地震」。

他強調，但未必會在今天或明天就釋放掉，是這個地震引發附近構造的破碎產生，才會有更大地震接在後面；而若今天這起是主震，餘震數量應該不會太多，持續時間也不會太長，會在1周內密切監測。