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台灣之光！登《亞洲達人秀》大環達人楊世豪　鼓勵新北役男勇敢追夢

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▲ 台灣之光！登《亞洲達人秀》大環達人楊世豪 鼓勵新北役男勇敢追夢。（圖／新北市民政局提供）

▲ 台灣之光！登《亞洲達人秀》大環達人楊世豪，鼓勵新北役男勇敢追夢。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市民政局7日上午在市府6樓大禮堂舉辦替代役名人講堂，邀請2019年初登上《亞洲達人秀Asia's Got Talent》的大環達人楊世豪，與百名替代役男分享人生經驗，從愛跳街舞到登上國際舞台，他鼓勵役男在未來職涯選擇上，抱持著大無畏的精神勇敢追夢。

26歲的楊世豪，目前是加拿大幻光馬戲團（Cirque Eloize）的儲備演員。高中念電腦美工科的他，因為愛跳B-Boy街舞而有機會進入國立台灣戲曲學院，這個機會也開啟他走向表演藝術的人生。小時候的他甚至害怕面對人群，從沒想過自己能登上大舞台。

楊世豪說，「如果你突然對一樣東西非常感到熱愛，持續堅持下去，成長的速度絕對超乎你所想像。」他剛開始接觸大環時，全台灣只有3個人在玩，只能靠自己努力摸索。剛練習時，連最基本的轉圈動作持續不到15分鐘就頭暈想吐、手指發黑，他立志要勇敢冒險，每天至少花6、7個小時練習，最後慢慢克服頭暈的症狀，也習慣那樣的節奏，其堅強的意志力與決心令人欽佩。

▲ 台灣之光！登《亞洲達人秀》大環達人楊世豪 鼓勵新北役男勇敢追夢。（圖／新北市民政局提供）

▲ 登《亞洲達人秀》大環達人楊世豪。

楊世豪2016年獲得台灣國際雙十流域街頭藝人大賽社會組冠軍（鐵環），2017年獲得亞洲空中舞蹈大賽開放組亞軍（大環），同年更曾在約旦國慶宴會開幕演出，也曾擔任香港亞洲動物基金會開場演出嘉賓，今年年初更登上《亞洲達人秀Asia's Got Talent》，成為台灣之光。

活動現場，楊世豪也表演人體大環，展現力與美的優雅，結束更贏得滿堂喝采。在五股戶政事務所服役的徐姓替代役男表示，得知楊世豪是此次的名人講堂講師，就非常期待，在Youtube上關於他表演的影片已觀看多次，今天在聽完演講及現場感受他的舞台魅力後，更深刻體會到要正面接受挑戰、克服障礙，就能實現夢想，成為心目中的自己。

民政局長柯慶忠表示，為多元強化役男的訓練，每年定期辦理替代役男在職訓練活動，陸續邀請林義傑、徐展元、眭澔平及卓君澤等不同專業領域人士，分享其學習歷程與經驗，內容豐富多元且具教育意義，已辦理17場以上，超過3000位的役男受惠。

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關鍵字：新北,亞洲達人秀,大環達人,楊世豪

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