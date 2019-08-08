紐約藝術家Jason Cole Mager：藝術家該做的是讓人思考的作品

「藝術家該做的是讓人思考的作品，而非牆上的裝飾。」——Jason Cole Mager

［以台灣為基地，闖蕩藝壇系列三］ 時至今日，還有多少台灣人記得「台北大空襲」這個在二次大戰末期由美軍所發動的攻擊行動，造成在台北歷史上遭受最大規模空襲的事件呢？但來自紐約的藝術家Jason Cole Mager來到台灣後，卻以創作為逐漸被人們所遺忘的台灣歷史再度留下印記，促使我們去思考：藝術的意義究竟為何？

▲Jason Cole Mager在採訪結束後，拿出了史明的《台灣人四百年史》英文版繼續閱讀。（攝影／張禮豪）

在紐約跟台北兩地都有工作室，Jason Cole Mager雖然已經在台灣待了快四年的時間，更在不久前取得門檻頗高的國外藝術家居留，講起話來還是道地紐約客那樣一貫的快速，讓人有點應接不暇。可最引人注意的，卻是身上那一枚虎爺刺青，直白地透露了他對台灣的深刻認識與濃烈情感。只是，這麼一個接受正統學院訓練，在紐約待了廿幾年的人，怎麼會起心動念跑來台灣定居呢？原來，幾年前朋友到紐約，言談之間盛情邀請他有機會務必到台灣來看看，彼時他對穩定但變化不大的教學工作也開始生膩，想說或許剛好可以趁此機會換個環境、換個心情，於是就這麼隻身一人來到台灣，直到現在。

請繼續往下閱讀...

▲Jason Cole Mager早期的風景畫作，與來到台灣後發展的藝術面貌大異其趣。（圖 ／ Jason Cole Mager）

｜挖掘歷史，藝術面貌轉變劇烈

Jason說，一個藝術家在年輕的時候掙扎叫做浪漫，如果到老了還在掙扎就只剩悲哀了。在紐約，一步登天的機會固然不少，可面對的是來自世界各地的藝術家人人搶破頭的激烈競爭；所以，也曾掙扎過一段時日的他，如今寧可把賭注押在台灣。

雖說初衷如此，連他自己也不曾想像過的，竟是來到台灣後，個人藝術面貌產生劇烈的轉變——從原本寫實的人像繪畫’、風景畫跟錄像等，一躍到如今結合拓印等手法，視覺語言鮮明的政治波普創作。從落腳處向外延伸，他發現台北監獄圍牆遺跡就在附近，也促使他開始探究台灣歷史，發展出與先前截然有別的創作樣態。透過顯而易見、看似非常政治化的符號語言，重新交織起台、美、日之間在過去百餘年在這塊土地上所留下的文化變遷印記，進而召喚人們在時移境遷的多年之後，面對這段複雜歷史的心緒反應。為此，他也曾經藉由創作，以一個美國人的身份向「台北大空襲」事件致歉。

（完整文章請看城市美學新態度）

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。