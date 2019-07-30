天氣熱爆！　環保署推「減碳五招、降溫5G」讓電費省200元

▲環保署減碳雙熊邀民眾一起綠化降溫。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣上週迎來大暑，連續高溫讓人受不了。環保署為因應氣候變遷推廣節能減碳行動，今（30日）傳授住商減碳5招「冰、冷、關、濾、燈」及區域降溫5G，不僅能讓室內溫度降低5℃，還能減少夏季每月電費支出200元以上。

環委處蔡玲儀表示，今年6月是140年有紀錄以來，地球出現史上最熱的6月，包括美國夏威夷、墨西哥、法國、德國與西班牙北部受熱浪侵襲，平均溫度高出攝氏10.4℃、其中法國更飆到46℃，刷新該國氣象觀測史的最高溫紀錄，而我國台東地區更早在4月就創下80年以來的歷史高溫，顯見高溫調適工作迫在眉睫。

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▲▼環保署推「減碳五招、降溫5G」 。（圖／記者崔至雲攝）

蔡玲儀也說，為協助全民力行節能減碳，環保署特別提出「減碳5招」，只要民眾落實就可輕鬆省下每月約100元的電費，包括，「冰箱八分滿」、「冷氣定溫吹」、「離開關電源」、「濾網清乾淨」、「燈泡擦明亮」等。

除住商減碳5招，蔡玲儀也提出了，因應近年高溫衝擊的區域降溫5G，包括，屋頂綠化（Roof greening）、室內綠化（House greening）、綠牆（Green wall）及綠籬（Green hedge）的設置並全面落實綠生活（Green living），只要跟著做就能降低居家溫度，再節省夏季空調電費100元以上，打造節能減碳的宜居家園。

▲環保署傳授住商減碳5招「冰、冷、關、濾、燈」及區域降溫5G。（圖／記者崔至雲攝）

環保署從2009年起即邀請2位減碳大使「冰冰、黑寶」，協助全民力行節能減碳。黑寶表示，環保署動低碳永續家園建構工作，至今已有3,983個村里響應參與，其中807個村里積極實踐6大運作機能的低碳行動及調適措施，取得環保署銅、銀級認證肯定。

黑寶也說，目前共有413處在公共區域採取推動綠屋頂、牆面植生或綠籬等區域降溫措施，透過綠色植物提供遮陽效果、植物層結合空氣產生風障隔熱效果、水分蒸散產生的降溫效果及帶動空氣循環驅逐熱浪，可使牆面降溫5℃~8℃、室內降溫3℃~5℃，節省夏季空調用電10%~25%。

