馬斯克詭異po文把女王比作「天線寶寶」！英媒諷：天才和正常人想法不同

▲馬斯克將女王比作成天線寶寶。（圖／翻攝自twitter／@elonmusk）

實習記者賴如／綜合報導

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk）4日在Twitter上貼出推文，將英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）比作《天線寶寶》，意義不明的照片一曝光後不僅引起網友熱議，更惹怒了英國媒體《地鐵報》（Metro）。

綜合外媒報導，馬斯克先是貼出了女王伊麗莎白二世分別穿著黃、紅、綠、紫不同顏色的套裝站在綠色草地上的照片，接著再貼出英國知名兒童節目《天線寶寶》4位主角拉拉、小波、迪西、丁丁在草地上開心跳耀的經典照片。馬斯克發出照片寫的敘述則分別為「女王+蜜蜂圖案」以及「天線寶寶+蜜蜂圖案」，除此之外並沒有多做解釋。

這異於常人的推文讓不少網友感到相當困惑，紛紛留言猜測馬克思想表達的真實含意，但這卻也著實惹惱了英國媒體，認為馬斯克此舉是在攻擊女王。《地鐵報》於5日報導標題寫上，「馬斯克對女王發出奇怪的攻擊，並將她比作天線寶寶。」內文則是不停「諷刺」像馬斯克這樣的天才，與我們正常人的想法不同。

對此，美國未來學家、未來今日研究所的創始人兼首席執行官艾咪·韋伯（Amy Webb）也表示，「雖然我不認識他，但我認為馬斯克也許是因為一夕之間聲名大噪，於是變得非常寂寞、孤單，才會發出這種貼文，想獲得大家的肯定。」

據報導，其實這並不是第一次有人拿女王的照片出來合成，先前也有網友就將女王比作漫威電影電影《復仇者聯盟》中的無限寶石， 將女王的套裝顏色比作成無線寶石的顏色，認為女王就是代表著這6個「現實寶石（紅色）、靈魂寶石（橙色），心靈寶石（黃色）、時間寶石（綠色）、空間寶石（藍色）、力量寶石（紫色）」。

▲網友將女王的套裝顏色比作成無限寶石。（圖／翻攝自twitter／@elonmusk）