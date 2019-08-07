　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄市一名3歲鄧姓女童今年初因空氣噴槍喪命，她的鄺姓生父雖被依過失致死罪嫌起訴，卻被女童的鄧姓母親指控不給名分才蓄意殺人。法官調閱鄺男的通聯紀錄，發現內容皆與他之前告知的完全不同，當場戳破謊言。

案件回朔到今年1月，鄺男帶著3歲的女兒到左營區某加油站時，女童疑似將噴槍放到嘴中按下開關，導致高壓氣灌入體內死亡，而鄺男也因過失致死罪嫌被起訴，但他身上還有侵占客戶款項，被判兩年刑責的案底在，目前正入獄服刑，6日被借提庭訊，訊後還押。

鄺男在女兒送醫後消失幾小時，他事後向前妻表示回到台南老家，告知家人出大事，之後才會回到高雄，面對警方的詢問也是以一樣的理由告知，隨著通聯紀錄曝光，這才揭發鄺男當時說出的一切謊話。

法官比對通聯紀錄，發現鄺男當時仍在高雄處理業務交易、收取服務費，質問對方後才得到「沒有」回台南的答案；另外，前妻曾不斷要求讓公婆看孫女，但「家裡根本不知道有這小孩」，才會在緊急之下說出謊言。

此外，鄺男也在與前妻的對話當中表示，當時僅因對方工作忙，才會幫忙帶女童一下，「本來就沒什麼感情」，根本就不是花時間陪伴，「小孩沒了、要處理後事」。法官聽完後詢問，是否對母女沒感情，鄺男則回，當時的說法只是為了安慰前妻的情緒。

▲▼加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼法官比對鄺男的通聯紀錄後進行提問，發現對方的辯詞有許多謊言。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

▲▼3歲女兒被噴槍奪命！母親PO指控爸爸。（圖／翻攝自當事人臉書）

在鄺男神隱的幾小時內，他除了與客戶、前妻、警方對話之外，還和上司通話，內容提及會中斷工作，去面對過去的一些事情，讓法官看完提出疑問，原來「一些事」是指鄺男過去業務侵占的通緝案件，因此消失的時間都是為了拖延到派出所時間。

面對法官的質疑，鄺男不斷說「不清楚」、「記不得」等，讓前妻當庭崩潰，「你自己的小孩欸！」據《聯合報》報導，由於鄺男辯詞遭推翻，法官再次對法醫解剖研究報告中，女童自己拿著噴槍灌嘴的說法存疑，將擇期再次開庭、啟動實境模擬調查。

ET快訊
快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃
快訊／台北01:00有感地震！　強晃1秒

關鍵字：噴槍,空氣噴槍,通聯紀錄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

師生比違規「開罰3萬」！泳池溺水命危　4歲女童加護病房觀察

豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

父親節禮物！徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

快訊／剛走出電梯…比特犬撲來「狂咬臉」　3歲童、懷孕媽媽送醫

兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉

快訊／宜蘭騎士飛車搶金項鍊　倒楣搶匪連夜被警抓

陸客「3顆泳圈」偷渡金門！剛上岸就被捕　山東腔讓岸巡人員崩潰

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

萌犬被放椅子上...下秒突拔腿狂奔 「魔性旋轉」網笑翻：當跑步機嗎？

超萌喬巴爆米花桶、7大玩水場景 香港海洋公園航海王夏水戰必濕身

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

師生比違規「開罰3萬」！泳池溺水命危　4歲女童加護病房觀察

豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

父親節禮物！徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

快訊／剛走出電梯…比特犬撲來「狂咬臉」　3歲童、懷孕媽媽送醫

兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉

快訊／宜蘭騎士飛車搶金項鍊　倒楣搶匪連夜被警抓

陸客「3顆泳圈」偷渡金門！剛上岸就被捕　山東腔讓岸巡人員崩潰

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃一下」陽明山最大3級

快訊／台北01:00發生3.2有感地震！強晃1秒「深度僅5公里」

泰國靚麗空姐感染登革熱　3天後器官衰竭極速死亡

中職／花蓮本季首戰　富邦羅力對決統一亞力克

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

第4波關稅嚇跑代工廠　英業達要遷回20%筆電產能回台

不滿被按喇叭！路上隨機砍人洩憤　女大生「左肩被砍10cm」噴血送醫

社會熱門新聞

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

陸客3顆泳圈偷渡金門　剛上岸就..

高雄逆子討不到800元！推倒輪..

92歲翁撞死闖紅燈兄妹！家屬崩..

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：..

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍..

噴槍灌殺3歲女！生父「通聯紀錄..

4歲女童溺水命危　媽崩潰：才第..

男大生暗戀女家教　網購自白劑G..

豪放女誘婚　一句話讓她秒翻臉

鐵捲門下露出一顆頭　台南婦慘遭..

快訊／南港鐵皮工廠起火！鄰居嚇..

即／4歲女童「戲水池溺水」命危..

更多熱門

相關新聞

玩伴拿空氣噴槍插直腸　6歲童胃脹亡

印度印多爾（Indore）日前有一名6歲小男孩亞戴夫（Kanha Yadav）在工廠內玩耍時，不幸遭到玩伴拿電動空氣噴槍「插直腸」，結果導致腹部腫脹，最終不幸喪命。

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

玩噴槍！女胸「高壓氣爆灌」險送命

嬉鬧噴槍入口　台中女險送命

噴槍女童案過失致死偵結　母悲憤無法接受

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

即／台北01:00有感地震！強晃1秒

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

醫滑手機遭「電梯吃掉」身斷2截亡

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北宜花

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

「志效爆緋聞」被她說中！神婆：防彈也偷戀愛

失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面