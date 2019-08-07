噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄市一名3歲鄧姓女童今年初因空氣噴槍喪命，她的鄺姓生父雖被依過失致死罪嫌起訴，卻被女童的鄧姓母親指控不給名分才蓄意殺人。法官調閱鄺男的通聯紀錄，發現內容皆與他之前告知的完全不同，當場戳破謊言。

案件回朔到今年1月，鄺男帶著3歲的女兒到左營區某加油站時，女童疑似將噴槍放到嘴中按下開關，導致高壓氣灌入體內死亡，而鄺男也因過失致死罪嫌被起訴，但他身上還有侵占客戶款項，被判兩年刑責的案底在，目前正入獄服刑，6日被借提庭訊，訊後還押。

鄺男在女兒送醫後消失幾小時，他事後向前妻表示回到台南老家，告知家人出大事，之後才會回到高雄，面對警方的詢問也是以一樣的理由告知，隨著通聯紀錄曝光，這才揭發鄺男當時說出的一切謊話。

法官比對通聯紀錄，發現鄺男當時仍在高雄處理業務交易、收取服務費，質問對方後才得到「沒有」回台南的答案；另外，前妻曾不斷要求讓公婆看孫女，但「家裡根本不知道有這小孩」，才會在緊急之下說出謊言。

此外，鄺男也在與前妻的對話當中表示，當時僅因對方工作忙，才會幫忙帶女童一下，「本來就沒什麼感情」，根本就不是花時間陪伴，「小孩沒了、要處理後事」。法官聽完後詢問，是否對母女沒感情，鄺男則回，當時的說法只是為了安慰前妻的情緒。

▲▼法官比對鄺男的通聯紀錄後進行提問，發現對方的辯詞有許多謊言。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）



在鄺男神隱的幾小時內，他除了與客戶、前妻、警方對話之外，還和上司通話，內容提及會中斷工作，去面對過去的一些事情，讓法官看完提出疑問，原來「一些事」是指鄺男過去業務侵占的通緝案件，因此消失的時間都是為了拖延到派出所時間。

面對法官的質疑，鄺男不斷說「不清楚」、「記不得」等，讓前妻當庭崩潰，「你自己的小孩欸！」據《聯合報》報導，由於鄺男辯詞遭推翻，法官再次對法醫解剖研究報告中，女童自己拿著噴槍灌嘴的說法存疑，將擇期再次開庭、啟動實境模擬調查。