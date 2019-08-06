北市名校女女性侵！宿舍傳出「咿咿啊啊」　她假裝嬉鬧掩飾性侵

圖文／鏡週刊

台北市一所知名女校驚爆女女性侵案。就讀高一的住校女學生指控，今年3、4月間，遭同樣住校的同學多次潛入宿舍「指侵」，誇張的是，校方知悉後未依規定向上通報，拖了1個月才告知家長，導師甚至用「情欲高昂」形容被害人，還將性侵案定位為「兩情相悅」，企圖大事化小。被害學生家長怒不可遏，已對加害女生提告，並要求教育局追究校方疏失，堅持為女兒討回公道。

之後，媽媽曉雯（化名）帶女兒安安（化名）前往診所驗傷，婦產科醫師確診女兒下體有遭侵犯的痕跡，曉雯大為震驚，經循循善誘，女兒才把自己遭同學奇奇（化名）性侵的過程說了出來，指奇奇知道她個性軟弱，因此從今年3月底到4月底，只要她住校，奇奇就會欺負她，在半夜從寢室溜出來，偷偷潛入安安的寢室，還用手指侵入她的下體。

安安還告訴媽媽，每次她被奇奇侵犯時，都非常驚恐，也不斷拒絕，但奇奇根本不理會，還故意發出「咿咿啊啊」的聲音，讓同寢室的其他同學誤以為她們在打鬧，因此沒人出面制止。

安安淚訴，她一直把奇奇當成好朋友，雖然常被奇奇「吃豆腐」，但是念在同性朋友的交情上，沒跟奇奇計較，沒想到竟然引狼入室。性侵事件後，她感到很委屈，也有強烈的罪惡感，經常一個人躲在被窩和廁所偷哭，不敢向老師、家長反映這件「丟臉的事」。



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