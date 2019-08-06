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反賄啟航！　法務部長台東搭乘熱氣球宣導

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▲搭乘熱氣球反賄選。（圖／記者楊均典翻攝）

▲搭乘熱氣球反賄選。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

2020大選即將啟動，台東縣政府與法務部台東地方檢察署攜手合作於5日在台東鹿野高臺現場，結合暑假最夯的「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，進行「登高一呼反賄啟航」宣導活動，台東副縣長張志明與法務部長蔡清祥等呼籲請國人共同守護台灣民主，創造幸福台東。

宣導活動於傍晚5點在陰雨中展開，包括法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高檢檢察長王添盛、花蓮高分檢檢察長費玲玲、台東地檢署檢察長張曉雯及台東縣副縣長張志明等人參加。

蔡清祥指出，全國反賄選活動很榮幸與最有人氣的台東熱氣球結合，在台東首站登高啟航，與機關首長共同誓師反賄，守護民主，維護法治社會，也希望如同熱氣球一般，」讓反賄觀念深入群眾，使候選人不敢買票、選民不敢賣票，以提升公民責任，建構法治社會。

張志明表示，邁入第9年的台東國際熱氣球嘉年華享譽國際，是來自優秀的台東縣政府團隊，在原有厚實的基礎上，秉持饒縣長「開放、整合、創新」三方應用程式，不斷融合國內外及在地多元的元素，深化出高優質的台東特色品牌；而民主法治社會，更需要由高優質的公民共同攜手建構。

明年1月11日是第15任正副總統及第10屆立法委員選舉的投票日，各候選人的選舉造勢活動即將開跑，乾淨選風，賢能出頭，是辦理選舉的目的；拒絕賄選，勇於檢舉，是高優質的公民素養。民主法治社會的成果，需要你我的共同守護，請大家一起加入反賄選的行列，讓反賄的種子，隨同升空的熱氣球飄散到各個角落。

▲搭乘熱氣球反賄選。（圖／記者楊均典翻攝）

▲搭乘熱氣球反賄選。（圖／記者楊均典翻攝）

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關鍵字：反賄選

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