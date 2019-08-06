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洋男「插紅旗」硬要下水！墾丁救生員苦勸4小時…抓狂動手　賠1萬換撤告

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記者趙蔡州／綜合報導

一名加拿大籍男性留學生3日與朋友到墾丁南灣戲水，他不顧海邊已經插上「禁止遊客下水」的紅旗多次要下水，救生員苦勸他3、4個小時仍無法阻止，最後他疑似還對救生員比出中指，氣得救生員拿遮陽傘、木棍追打他。警方趕到現場後，留學生本來準備提告傷害，最後則由救生員賠償1萬元，雙方才談成和解。

根據了解，這名加拿大籍男學生3日中午12時至下午5時之間，約朋友一起到墾丁的南灣海域戲水及衝浪，但由於當天海域受颱風外圍環流影響，海浪高度一度達到1.5公尺。救生員為了避免遊客發生危險，遂在岸邊豎起紅旗警告並且驅散遊客，唯獨加男一行人不聽勸告，還多次試圖下水。

▲▼「插紅旗」硬要下水！苦勸4小時 救生員崩潰動手…賠1萬元撤告。（圖／東森新聞）

▲洋男「插紅旗」硬要下水，墾丁救生員苦勸4小時抓狂動手。（圖／東森新聞）

救生員表示，他在一旁的高台上盯著沙灘，看見加籍男子不顧紅旗下海，他就急忙衝上前勸阻，多次在60公尺的距離上多次折返，後來看見對方比出中指挑釁，他才會抓狂拿遮陽傘、木棍打人，造成加籍男子的右手骨破裂，雙方最後也鬧進警局，連位在北部的校方也派人南下處理。

▲▼「插紅旗」硬要下水！苦勸4小時 救生員崩潰動手…賠1萬元撤告。（圖／東森新聞）

▲救生員多次勸阻留學生不要下水。（圖／東森新聞）

受傷的加籍男子聲稱，他聽不懂救生員說什麼，也不知道紅旗是禁止下水，他只是要到海邊沖洗腳上的砂子，至於救生員打他的部份，他決定提告傷害罪。最後由救生員賠償1萬元，雙方才達成和解，只是救生員的工作薪水才2萬多，1萬元就賠掉了近半月的薪水，不過動手打人就是不對，也讓救生員大嘆無奈。

▲▼「插紅旗」硬要下水！苦勸4小時 救生員崩潰動手…賠1萬元撤告。（圖／東森新聞）

▲一旦插上紅旗，就代表海上可能會有大浪、海底暗流、雷雨閃電等潛在風險。（圖／東森新聞）

其他地救生員解釋，除非是氣象局發布海上颱風警報，一般情況他們每天都會依照海面浪高、天候及潮汐等因素，判斷海水浴場是否開放或插紅旗，因為一旦插上紅旗，就代表海上可能會有大浪、海底暗流、雷雨閃電等潛在風險，若有遊客不聽勸告堅持下水，他們也只能攝影蒐證，並通報有公權力的岸巡與警方處理。

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