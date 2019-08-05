戀上人妻表姊摩鐵「壞壞11次」　被分手他嗆：請姊夫「呷慶記」

▲表弟迷戀人妻表姊被分手，竟惱怒要請表姊夫吃「慶記」。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者洪正達／高雄報導

高雄男子阿文（化名）因迷戀已成少婦的表姊姿色並展開瘋狂追求，沒想到兩人竟發展成不倫戀及婚外情，並多次相約到摩鐵辦事，2018年5月，表姊有意斬斷戀情，卻被表弟恐嚇要讓表姊家人「吃慶記」，並以此逼迫表姊離婚，因事情鬧大表姊夫一直到報警後才發現，高雄地院判處阿文拘役100天並易科罰金10萬元，緩刑2年。

判決指出，阿文平日以製茶工作為業，2018年3月對已婚的表姊透過LINE展開熱烈追求，沒想到兩人竟陷入熱戀，從4月到6月間在台中、南投、鳳山、左營的等地的汽旅內發生約11次關係，不過，表姊最後表明不願維持關係，阿文於是出言恫嚇「妳家還有妳小孩在哪裡，我都知道」，並以此威脅表姊跟自己見面，某日要前往南投摩鐵途中，因表姊又提分手，竟在車上打電話給友人表示要取槍，緊接著又表示，如表姊不離婚就要請表姊夫吃「慶記」。

甚至在6月2日當天，阿文又打電話恐嚇表姊「不出來就試試看」，讓表姊心生畏懼因而出門赴約，直到6月9日當天，表姊夫察覺有異，為何妻子與表弟出門未歸，直到報警後才發現原來是遭恐嚇後才出門，且表姊也反咬遭表弟性侵，但法院審理時，卻對被表弟性侵的說詞反覆。

法官也進一步發現，表姊在婚外情過程中曾多次攜幼子一同赴約，又自付住宿費用，且發生性行為隔天又一同出遊，因此認定阿文的性侵罪證不足，審理後，依恐嚇罪判阿文拘役100天，加上事後也與表姊、表姊夫和解，諭知緩刑2年，全案仍可上訴。