交機時間確定！　華碩ROG Phone II爆單熱銷

▲華碩ROG Phone II。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）旗下ROG玩家共和國今（5）日宣布，全新電競手機ROG Phone II在1日開賣以來，截至目前為止各大專賣店訂單爆量已經超乎預期，並公布交機時間，確定8月4日前訂購的玩家，預計可在8月下旬依序交機；8月5日起購機的玩家則在9月下旬依序交機。

ROG Phone II發表以來，針對遊戲體驗的操作設計及頂級配備受到各方矚目，讓ROG Phone II電競手機在上市前就詢問度破表，不僅在中國大陸的京東方短短2天預訂超過200萬支，就連1日在台灣開賣以來，截至目前為止各大專賣店訂單爆量都已經超乎預期。

▲華碩ROG Phone II好禮加碼再延長。（圖／華碩提供）

ROG Phone II搭載最新Qualcomm S855+處理器、120Hz超高畫面更新率、1ms疾速反應時間的AMOLED螢幕、12GB/512GB記憶體及內建儲存空間，搭配獨家GameCool II冷卻系統及6000mAh超強續航力，再加上升級版的AirTrigger II超音波觸控鍵經典設計，成為玩家心目中的電競神器。

同時，華碩宣布，購買ROG Phone II電競手機線上登錄送「Gamepad遊戲控制器」活動將加碼延長，玩家們只要在9月30日前購機，並在10月30日前線上登錄，即可獲得價值3,990元的「Gamepad遊戲控制器」，而專賣店購機加贈「炫光智慧保護殼」活動也將同步延長至9月30日。

▲華碩ROG Phone II。（圖／華碩提供）