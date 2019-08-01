雙螢幕筆電多工效能　華碩ZenBook Pro Duo／ZenBook 15將在8/6開賣

▲理科太太體驗ASUS ZenBook Pro Duo。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報島

華碩（ASUS）電競手機ROG Phone 2今（1）日在台開賣，同時宣布今年在台北國際電腦展（COMPUTEX）中，發表的ASUS ZenBook Pro Duo（UX581GV）與ASUS ZenBook 15（UX534FT），即將在8月6日正式在台上市，以雙螢幕多工效能，吸引內容創作者的關注。

▲ASUS ZenBook Pro Duo。（圖／華碩提供）

ASUS ZenBook Pro Duo採用創新的ASUS ScreenPad Plus，讓內容創作者擁有前所未有的應用體驗，提供4K UHD (3840 x 2160)OLED四面窄邊框的觸控螢幕與4K (3840 x 1100) ScreenPad Plus延伸觸控螢幕，呈現絢麗的螢幕色彩與劇院級 100% DCI-P3廣色域。

15.6 吋的ASUS ZenBook Pro Duo最高搭載第9代Intel Core八核心處理器和NVIDIA GeForce RTX 2060電競級獨立顯示卡，以及32GB記憶體和1TB PCIe 3.0 x4固態硬碟(SSD)，多工效能可輕鬆處理主螢幕和ScreenPad Plus上所有的應用程式，實現跨螢幕工作，建議售價為104,900元起。

▲ASUS ZenBook 15。（圖／華碩提供）

全新ASUS ZenBook 15 (UX534FT) 為世界最小機身筆電，搭載最新ScreenPad 2.0智慧觸控板，直覺好上手的類智慧型手機介面，提供眾多便利的應用程式，包含快捷鍵、手寫功能即時記錄靈感、數字鍵盤、文書處理等輔助工具，方便使用者隨時輕鬆作業。

ASUS ZenBook 15採用NanoEdge四面窄邊框螢幕，螢幕佔比高達92%，搭載Intel Core i7處理器和NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q獨立顯示卡，以及16GB記憶體和1TB PCIe 3.0 x4固態硬碟(SSD)，配有71wh鋰聚合物電池，續航力最高達17小時，建議售價為56,900元起。

▲華碩ZenBook Pro Duo／ZenBook 15將在8/6開賣。（圖／華碩提供）

台灣首波上市宣傳邀請擁有百萬粉絲訂閱的知名YouTuber 「理科太太」搶先試用，實際使用ASUS ZenBook Pro Duo進行音樂剪輯、影片後製等繁雜多工處理，「理科太太」盛讚ASUS ZenBook Pro Duo的雙螢幕與效能，瞬間從牛車變成法拉利等級的創作者。

同時，華碩也將在8月3日到8月11日，在光華新天地舉辦「美力雙螢 有色有膽 ASUS體驗會」，只要在現場完成指定任務，即可獲得VivoBook個性帆布包、潮流塗鴉貼紙等精美好禮，填寫問券再贈蜷川實花一代筆電包。

▲華碩將在光華新天地舉辦「美力雙螢 有色有膽 ASUS體驗會」。（圖／華碩提供）