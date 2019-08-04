奧迪馬自達當街尬車！　無辜男子被撞飛「地上抽搐幾下」當場死亡

▲杭州2車主在路上尬車釀事故，造成1人當場死亡。（圖／翻攝自楊子晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

電影裡玩命尬車場面真實上演，想當車神卻害死人！浙江省杭州市兩位司機１日下午5時20分左右開車，在行經丁橋時一路互相競逐，上演逼車、超車等戲碼，之後馬自達車主在想要超車時失控，陸續撞上電動自行車、汽車，當場造成1人死亡。

根據《楊子晚報》報導，楊姓男子駕駛馬自達轎車，與駕駛奧迪的王姓男子從華豐路筧丁路口一路追逐至華豐中路，楊男試圖超車時卻衝入非機動車道，撞上了一輛電動自行車。

楊男沒有停車查看自行車男子傷勢，他還轉方向想回到主線道上，先撞上了交通護欄，之後衝進最左側的車道，又撞上一輛正在等紅綠燈的小轎車。這起事故造成電動自行車駕駛人當場死亡，3車和交通設施損壞。

目擊者王先生表示，「下午五點左右，一輛黑色的馬自達和一輛奧迪從前一個紅綠燈就開始別車，兩車互不相讓，一直在相互超車。奧迪車在左邊，馬自達在右邊，你追我趕了一段路。後來黑色馬自達速度比較快，把騎電瓶車的男子撞飛了，緊接著又撞到了機動車道和非機動車道之間的護欄，最後撞上了前面的奧迪車的屁股。」

現場一名清潔工陳先生說，他沒有看到事故的全過程，只看到事故發生後，護欄碎了一地，馬自達車撞上了奧迪的屁股，而被撞飛的男子躺在地上抽搐了幾下就感覺不行了。

杭州警方2日刑拘了楊某、王某兩名汽車駕駛，據瞭解，犯罪嫌疑人楊某泉、王某智的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十五條之規定，涉嫌以危險方法危害公共安全罪。