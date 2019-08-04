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殖胚胎做試管夫竟拿刀要自殘　才離家就被賣房...心寒妻求放生

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲新竹陳女因與丈夫爭吵不斷，對婚姻死心，向法院提出離婚。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹陳女因先生精蟲稀少，嘗試作試管嬰兒，沒想到先生在首度植入胚胎隔天，就因爭吵而拿刀架在自己脖子上揚言自殘，事後先生因負債需離鄉前往大陸工作，夫妻感情變淡，陳女又因爭吵而離家分居，但許男竟直接將房子賣掉，還要妻子將金飾、家電歸還，否則提刑事告訴，陳女心灰意冷決定結束這段婚姻，向新竹地院提告休夫，法官判准。

陳女於2017年與先生結婚，不過因為丈夫許男有睪丸發育不全的問題，導致精蟲稀少不利受孕，陳女做了2次試管嬰兒都失敗，許男不但不體恤妻子的辛苦，連試管嬰兒所需費用，都是妻子自掏腰包拿出十幾萬元。2017年10月初兩人在第一次植入胚胎後隔天發生爭吵，許男不顧妻子才剛殖完胚胎，竟拿出菜刀架在自己脖子上揚言自殘，讓她十分恐懼。

醫生告訴許男，若想要生育，除配合飲食外，更應戒菸，許男無法配合，夫妻因抽菸問題而多次爭吵，感情出現裂痕。許男又因負債，前往中國工作，夫妻平均一、二個月僅見面一次，婚姻關係可說是降到冰點，許男更放話「不要逼我做這麼絕情的事」且說討厭陳女，陳女心灰意冷遂搬離分居。

沒想到許男卻立即將住處出售，並將妻子的東西全部載回娘家，還要求她將保管的金飾、電視、吸塵器等全部返還，否則將提起刑事侵占告訴，陳女對這段婚姻終於死心，因而訴請離婚。

法官認為，夫妻對於試管嬰兒結果成敗、身心煎熬，理應互相體諒、扶持，而非互相指摘，陳女頻指責先生抽菸，而先生亦指責妻子身體狀態不適合懷孕，事後發生爭執時，許男竟持刀架自己脖子，情緒激動，舉措強烈，使妻子心生畏懼，難以抹滅心中恐懼及陰影。而妻子雖經許男同意搬回娘家居住後，但許男卻馬上將房子賣掉，並要妻子將金飾、家電等物品返還，否則要提起刑事侵占告訴，此等舉措亦足使妻子對於婚姻生活期待消滅殆盡，終致夫妻間互愛、互信及互諒基礎蕩然無存，因此，新竹地院法官判准離婚。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：不孕,休夫,試管嬰兒

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