「原」來拿麼厲害　饒慶鈴參與首場原住民族紀念日活動

▲台東縣長饒慶鈴（右3）參加首場原住民族紀念日活動。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「高手在部落」台東縣政府3日下午在縣長公館舉辦原住民族紀念日系列活動第1站「原」來拿麼厲害，烈日下也無法阻擋民眾參與的熱情，現場民眾也穿著自己的傳統服飾參與，台東縣長饒慶鈴親自出席活動，與民同歡，並頒發27位原住民家庭教育種子講師培訓證書，並表示，部落有不少的人才與資源，未來縣府會積極挖掘並多予運用。

活動於下午3點15分展開，由縣府原民處同仁組成的「那麼厲害樂團」熱場揭開序幕，並由饒慶鈴頒發27位親職親子種子講師結訓證書。

饒慶鈴表示，原住民族日是需要被重視的節日，包含著對族群意識的建構，也象徵重建及社會正當地位的追求，以及擺脫殖民統治的堅定意志。它不斷的提醒我們多元文化和族群平等是如此得來不易，因此，原住民族日不只是原住民族的慶祝活動，更是全民共享的重要國家紀念日。

台東縣政府自6月1日至7月29日經由社會教育學習型計畫培養原住民親職教育講師，不僅是提高部落對親職教育的關心，用融合族群教養觀的方式來帶領家長，進而影響孩子們的文化認同及素養，同時能提升部落人才就業機率，將部落裡的人才資源發揮到最大效益，能夠親自頒發原住民家庭教育種子講師培訓證書證書十分具有意義。

饒慶鈴除了大力讚揚這27位完成原住民家庭教育種子講師培訓的講師外，更期盼種子講師們未來能夠用學習到的專業知能，協助部落不同族群家長發揮其功能，為孩子營造富有原住民靈魂並具備現代知識的生長環境。