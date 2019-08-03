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「我愛你的心在沸騰」《乾杯集團》七夕限定人氣燒肉套餐，愛心燒肉超吸睛

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提供超高品質與服務的頂級燒肉《乾杯集團》，在今年七夕與父親節，《老乾杯》與《乾杯》將推出頂級肉品套餐，不僅有打浮誇系「愛心型燒肉」替情人表心意，還會化身成為「神助攻燒肉店」，推出附帶撩妹小語的「和牛情人套餐」和「父親節套餐」與可愛小甜點，這麼應景的燒肉怎麼可以不來大吃一頓。

老乾杯情人節雙人套餐推薦-特製和牛拼盤

和牛雙人套餐

除了有帕瑪火腿嫩葉沙拉、乾杯自家製泡菜，超豐盛的特製和牛拼盤能嚐到紛雪燒、上等牛五花、牛舌、牛肋條、日本和牛姿切、日本和牛牛排、伊比利里肌肉、伊比利霜降豬肉（牛排可換購寶盒珍藏）。另外還有北海道七星米白飯 （可換購松露鴨肝釜飯）與可爾必思（可換購其他飲品）。

■價格：NT$NT$3960元（加一人+NT$1980元）

老乾杯情人節雙人套餐推薦-伊比利豬拼盤

可品嚐到帕瑪火腿嫩葉沙拉、乾杯自家製泡菜、伊比利豬拼盤（伊比利霜降豬肉、伊比利涮涮燒、伊比利豬肋條、伊比利肋眼上蓋、伊比利里肌肉）、北海道七星米白飯（可換購松露鴨肝釜飯）與可爾必思（可換購其他飲品）。

■價格：NT$3600元、 加一人 +NT$1800元

加價換購升級餐點

松露鴨肝釜飯

採用歐洲夢幻食材「黑松露」與頂級「匈牙利鴨肝」，濃郁香氣與滑順口感，奢華美味令人唇齒留香。

■價格：NT$520元／單點、NT$400元／套餐換購價

浮誇系「寶盒珍藏」七夕限定 - 奶油菲力牛排

老乾杯特別打造象徵盛裝浪漫愛情的「寶盒珍藏」，打開寶盒是佈滿細緻雪花紋的A5日本和牛，特別將和牛塑型為愛心形狀，搭配法國第一品牌艾許奶油，超級鮮嫩的肉品必吃！

■8／2-7限定 奶油菲力牛排

■價格：NT$2080元/單點、NT$880元／套餐換購價

老乾杯父親節單品推薦

「父親節限定 - 薄切紐約客」

入口即化的柔嫩，如同父愛深藏在內心的柔軟，最適合帶爸爸一起來品嚐的頂級紐約客~就在這裡！

■8／8-11限定 薄切紐約客

■價格：NT$2080元/單點、NT$880元/套餐換購價

七夕銀河莓果飲

使用香甜順口的白酒為基底，搭配莓果調製而成，酸甜滋味，幸福超有感。

■價格：NT$150元

覆盆莓馬卡龍冰淇淋

如雪般口感的覆盆莓雪貝，搭配由乾杯製菓師傅純手工製成的愛心馬卡龍，灑上金色雪花片與開心果點綴，含有「將一顆心剖成兩瓣，把我們的心留在彼此身邊」之意。

■價格：NT$150元

咖啡雪貝（情人節限定款）

選用ILLY頂級咖啡粉與自製焦糖製作成咖啡雪貝，從舌尖散發出的咖啡香，搭配七夕限定愛心馬卡龍與愛心巧克力片，象徵心心相印。

咖啡雪貝（父親節限定款）

選用ILLY頂級咖啡粉與自製焦糖製作成咖啡雪貝，從舌尖散發出的咖啡香，父親節搭配鬍子巧克力片，慰勞父親的辛勞。

夏威夷泡泡

使用京都名酒藏 月之桂 純米大吟釀濁酒為基底，加入熱帶風情的新鮮鳳梨汁，蹦出熱情的戀愛泡泡。

■價格NT$：250元/單點、NT$170元／套餐換購價

微醺香橙

使用乾杯集團獨家代理、有著「幸福的泉水」之稱的滿壽泉純米吟釀為基底，佐以時令水果現榨香吉士，酸酸甜甜，如同戀愛滋味。

■價格：NT$250元、NT$170元／套餐換購價

乾杯燒肉推「七夕撩妹套餐」讓她一見傾心

「乾杯燒肉居酒屋」為迎接七夕情人節，化身「神助攻燒肉店」助情人一臂之力，於8月1日至18日推出豐盛「七夕撩妹情人套餐」。

可一次嚐到乾杯自家製泡菜、經典帕瑪生火腿冷盤、和牛拼盤（特選厚切牛舌、本日特選和牛、本日上等和牛、本日和牛、本日牛排 (可加價換購鮮切牛排) ）、豬雞拼盤（伊比利霜降豬肉、伊比利豬梅花、伊比利豬肋條、二節雞翅、 雞頸肉 海鮮拼盤 - 草蝦、干貝 覆盆莓馬卡龍冰淇淋、七夕銀河莓果飲 (可加價換購其它飲品)

特別在「和牛拼盤」附上有著「此刻牛郎有織女，而我眼裡只有你」等的「撩妹小語」字卡，讓男性友人在用餐中逗心上人ㄧ笑，趁機表白、帶回心愛人的心。南港中信店、台中中港店於即日起搶先開賣。

■價格：NT$2480元

文／柯夢波丹　圖／老乾杯

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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