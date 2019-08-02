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「螢火蟲電影院」壓軸前進新北！週末免費看、錯過等一年

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▲▼ 2019螢火蟲電影院壓軸場，《比悲傷更悲傷的故事》、《老師你會不會回來》。（圖／國立新竹生活美學館提供）

▲2019螢火蟲電影院壓軸將播映《比悲傷更悲傷的故事》、《老師你會不會回來》。（圖／國立新竹生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

「2019螢火蟲電影院」即將進入壓軸尾聲，週末將前進新北市，8/3在樹林放映2018年讓人淚崩的人氣作品《比悲傷更悲傷的故事》；而8/4在永和放映《老師你會不會回來》，2場活動皆為免費參加，錯過後只能等明年。

國立新竹生活美學館與文化部影視及流行音樂產業局共同主辦「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」，分享優質的國片電影作品。週末8月3日當天晚間7點將至新北市樹林區，播映2018賺人熱淚的愛情電影《比悲傷更悲傷的故事》，由林孝謙導演，劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮主演，並以擅長詩意光影的香港攝影師關本良擔任攝影指導，電影也入選第23屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，並在影展活動中舉行世界首映。

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《比悲傷更悲傷的故事》講述主角兩人因為失去雙親，在一次的相遇底下成為了對方生命中的「家人」，十多年來未曾逾越任何界線，沒想過成為愛人，但當有一天發現生活中的習以為常，不再理所當然地存在，那份摯切的愛在兩人之間慢慢浮現。

▲▼ 「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布（圖／國立新竹生活美學館提供、取自螢火蟲電影院粉專）
▲「螢火蟲電影院」邀民眾戶外免費觀賞優質國片。（圖／國立新竹生活美學館提供）

另外8月4日晚上7時將在中和區客家文化會館前舉辦壓軸場，放映《老師你會不會回來》，而在電影開演前，特別邀請「淡江大學國樂校友團」帶來演奏包含客家、台灣名謠等經典樂曲，搭配影片中國樂社團的橋段，為今年的螢火蟲電影院畫下句點。

《老師你會不會回來》由陳大璞導演執導，是元介、夏于喬主演，是一部真人真事改編的台灣電影，以獲得「Super、Power教師全國首獎雙料得主」的王政忠老師為故事背景，當年震撼全台的921大地震仍是許多人的傷痛，導演卻期待能透過這部電影讓大家看見，人與人間的情感並沒有因為災難的傷痛而倒榻，反而有如王政忠老師在殘垣中，帶著孩子們重新譜出教育裡新的樂章。

電影情節敘述王政忠老師在南投縣中寮鄉爽文國中實習時，一心想逃離偏鄉學區回到城市擔任補教名師，卻因為1999年發生的921大地震，喚醒他對教育的初衷。921大地震不僅震垮爽文國中校園，也震碎爽文國中學生的心，學生的一句「老師，你會不會回來？」改變他想離去的腳步，從此決心留在爽文國中，藉由國樂社和「學習護照」等方式，協助學生走出地震後的傷痛，牽引學生克服弱勢，改變偏鄉孩子的人生，同時也改變了自己，實踐一場偏鄉教育革命的真實故事。

2019螢火蟲電影院將於8月4日步入尾聲，現場也將有文創紀念品、摸彩禮品等互動，詳細資訊可上「螢火蟲電影院」粉絲頁查詢。

2019螢火蟲電影院

《比悲傷更悲傷的故事》
時間：8月3日（週六）晚上7點
地點：新北市樹林區復興路202號停車場後面（停七活動中心）

《老師你會不會回來》
時間：8月4日晚上7時
地點：新北市中和區客家文化會館前廣場

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關鍵字：螢火蟲電影院,比悲傷更悲傷的故事,老師你會不會回來

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