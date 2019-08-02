「淘寶人生」查歷年消費額　網友驚：我竟花掉一間房

▲中國大陸知名電商淘寶網近日推出新功能「淘寶人生」，可查詢註冊淘寶時間，和歷年來的下單數量和金額。（翻攝自淘寶網）

圖文／鏡週刊

中國大陸知名電商淘寶網近日推出新功能「淘寶人生」，可查詢註冊淘寶時間，和歷年來的下單數量和金額，該功能一出讓大批陸網友崩潰，平常小額的消費累積起來竟超過人民幣百萬元，紛紛哀號「我怎麼不知道自己這麼有錢」、「那些年如果我不淘寶」、「我怎麼在淘寶上花掉了一套房」；也有網友笑說「薪盡自然涼」、「隨薪鎖欲」。

中國大陸知名電商淘寶網近日推出新功能「淘寶人生」，可查詢註冊淘寶時間，和歷年來的下單數量和金額，取名叫做「淘寶人生成就」，不少網友查詢以後不敢置信自己這些年來花了這麼多錢在淘寶上，留言「降溫效果比你家空調還帶勁」，有網友表示如果覺得自己很窮，那就打開「淘寶人生」，懷念一下曾經有錢的自己。

大陸網友紛紛將自己的成就發布在個人社群平台上，除了曬實力，也有不少人偷曬恩愛，PO出高額消費數字後，再寫下「都是我老公的錢」。

也有網友分析年輕人的消費習慣，同年齡有人每單平均9塊9（約新台幣44元）還包郵，而有人卻是一擲千金，每筆平均1638人民幣（約新台幣7442元）。



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