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高榮台南分院藝展視界　從藝術角度看疾病「說書人半尼其展」

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▲高雄榮總台南分院，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄榮總台南分院，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄榮總台南分院，為提升藝術人文氣息，融合藝術文化於專業醫療環境，增添活潑溫馨氣氛，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。

▲高雄榮總台南分院，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展覽作品系列共包含蕁麻疹系列、溫柔系列及病榻雜感三大系列，將疾病結合生命故事以溫馨、活潑方式呈現。蕁麻疹系列以鮮豔色彩，配合生動活潑的文字敘述，將蕁麻疹之苦以童趣繽紛的方案展現，一改深受疾病困擾而痛苦的既定印象；溫柔系列以柔和卻不失亮麗的筆法，勾勒出溫暖帶來的無限力量；病榻雜感系列，則透過藝術家童年與祖父母之溫馨回憶作為背景，描繪成年後的自己回頭看記憶中的祖父母，刻劃出祖孫間的深刻情感。

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▲高雄榮總台南分院，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

護理之家住民劉爺爺開心表示，本次展出讓疾病被賦予了正向的意義，人在極端痛苦的時候往往才會淬鍊出最動人的作品，因為它會帶給我們省思與成長，且作品顏色鮮艷活潑，不僅讓候診時光變得溫馨有趣，更讓院區有別於以往形象，增添許多活力氛圍，並表示許多病友對於能在院內欣賞藝術家畫作感到印象深刻，也期待未來能有更多元的作品能提供給住民及當地民眾欣賞。

▲高雄榮總台南分院，邀請台灣本土藝術家說書人「半尼其」至院內展覽，讓民眾接受專業醫療服務的同時，亦能享受台灣當地藝術家帶來的藝文饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高榮台南分院院長王瑞祥表示，位於院內醫療大樓一樓的「南院藝文走廊」將不定期更新展覽，期盼能透過舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，支持台灣當地藝術家，亦能讓當地民眾及院內同仁有更多機會接觸藝術，讓醫院不僅是提供專業醫療的院所，更可以成為藝術與公共合作的平台，讓每個人都能享受藝術家彩筆下的文藝饗宴。

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關鍵字：高榮,台南分院,藝術,說書人,半尼其

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