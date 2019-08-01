不讓柯文哲專美於前　親陳水扁「一邊一國行動黨」18日成立

圖文 / 鏡週刊



台北市長柯文哲將於6日組「台灣民眾黨」，而前總統陳水扁上個月曾預告將組黨的「一邊一國行動黨」今（1日）也發出通知，將於本月18日下午2點在台大校友會館舉辦成立大會。

該通知上描述一邊一國行動黨的發起人為醫師郭長豐等152人，而郭長豐是挺扁不遺餘力的陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿的老公，而知情人士透露，該黨籌備核心確實包括扁聯會核心幹部，還有一邊一國連線、台灣國等獨派系統。

台灣社社長張葉森接受本刊訪問時證實他參與籌備一邊一國行動黨，但他強調目前相關細節都還在討論中，而組黨是以進軍2020立委選舉為主要目標。

據了解，「一邊一國連線」過去曾2度有意組黨，但陳水扁都極力反對，而這次陳水扁對組黨並無意見，傳出就是因為蔡英文對特赦陳水扁並無釋出善意，因此扁要藉此向蔡政府施壓。

而上週六（7月28日）陳水扁到台南麻豆參加一場地方人士婚宴時，曾當面向民進黨立委郭國文說明，他並非一邊一國行動黨的主導者，只是聽聞有組黨訊息而已。



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