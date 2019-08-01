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小米A3報到　自拍鏡頭3,200萬畫素、單機售價不到七千元

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▲▼小米A系列成員「小米A3」報到。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米A系列成員「小米A3」報到。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小米A系列成員「小米A3」報到！其擁有3,200萬超高畫質自拍相機與後置4,800萬超廣角三鏡頭、大容量電池並支援螢幕指紋解鎖，帶來有感大進化，搭載Google原生Andorid One作業系統，提供喜歡小米的用戶更多選擇。此款新機將於8/6上市，台灣銷售版本為4GB+128GB，提供豈止白、勝於藍和暗夜灰共三種顏色，售價新台幣6,999元。

▲▼小米A系列成員「小米A3」報到。（圖／記者邱倢芯攝）

在硬體規格方面，小米A3採用6.088吋AMOLED水滴全螢幕，搭載高通S665晶片，支援螢幕指紋解鎖，擁有4,030mAh大容量電池及18W快速充電。

此次推出的A3手機，前置鏡頭採用小米台灣歷年來最高規格的3,200 萬像素AI自拍鏡頭，以1.6μm的4合1 Super Pixel技術，即使處於低光源環境中，也能拍下更細緻、高感光的自拍。

另外還導入全景自拍功能，讓拍攝的團體自拍照更輕鬆，免除需轉換後置鏡頭或使用自拍桿的不便；另外，支援手勢自拍功能，用戶只需對著鏡頭揮動手掌，即可啟動倒數自拍，減少自拍因按下按鈕造成手震的情況。

而在後置相機方面，則是搭載,4800萬+800萬+200萬AI三鏡頭，主鏡頭採用SONY 4800萬像素1/2吋感光元件，可於日間拍出超高解析度照片；而800萬像素的超廣角鏡頭，拍攝118。超廣角影像，將視野延伸，更以智慧偵測用戶拍攝畫面，提供建議切換超廣角模式，讓拍攝效果更加出色；200萬像素的景深鏡頭，支援AI人像模式，讓景深特效更加自然。此外，小米A3支援AI場景辨識，辨識超過27種場景自動調整。

小米A3將於8月6日在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦館開賣。

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