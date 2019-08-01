　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆薩（Hamza bin Laden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國官員透露，賓拉登之子哈姆薩已經死亡，但消息未獲得官方證實。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國政府官員透露，根據情報機構掌握的消息，蓋達組織前首腦賓拉登之子哈姆薩已經死亡，但目前暫時不清楚細節和其死因。美國政府當局尚未公開證實此事。

賓拉登（Osama bin Laden）於2011年遭美軍擊斃後，哈姆薩（Hamza bin Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden，西方媒體一般簡稱Hamza bin Laden）取代父親地位成為蓋達組織新領袖，行蹤成謎；美國國務院今年2月曾公告，對哈姆薩懸賞100萬美元（約3100萬新台幣）。哈姆薩最後一次發表公開聲明在2018年，當時他對沙烏地阿拉伯發出威脅，並呼籲阿拉伯半島人民起義。

美國NBC新聞網報導，有3名美國官員透露，美國已經掌握哈姆薩死亡的情報，但官員並未透露更多細節，目前並不清楚哈姆薩是在何處死亡，也不清楚美國在此事中扮演何種角色。

哈姆薩據信生於1989年，賓拉登於1996年移居阿富汗後，哈姆薩也曾出現在蓋達組織製作的宣傳影片中。2001年9月11日，以賓拉登為首的蓋達組織對美國發動911恐怖攻擊，劫持飛機對紐約世貿中心和美國國防部五角大廈發動攻擊。

在經過多年反恐戰爭後，美軍海報突擊隊（Navy SEALS）於2011年突襲巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）一處住宅，擊斃藏匿其中的賓拉登和他另一名兒子。現場查獲的信件顯示，賓拉登生前有意培養哈姆薩作為自己的繼承人。

ET快訊
金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加極樂趴」！集體掌
獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統
快訊／組黨消息曝光後首露面！柯文哲沉默不語入家門
郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘打陸戰「前進22縣市」
鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原

關鍵字：賓拉登,蓋達組織

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」　連捅她5刀認了

法國熱氣球節500顆飛向天空　台灣「喔雄」隱身其中可愛破表

軍艦島石綿飄散「超標1.6倍」！　即日起禁止遊客登島

醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

貿易戰談判…川普再嗆北京「佔便宜」　紐時：2020年前難達協議

中美貿易談判提早30分鐘結束　美官員前往機場…9月繼續談

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

萌娃婚禮遞戒指壞情緒突到來　摔東西、倒地大哭嘉賓全笑翻

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

南太平洋深夜強震！萬那杜規模6.6　未發海嘯警報

24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」　連捅她5刀認了

法國熱氣球節500顆飛向天空　台灣「喔雄」隱身其中可愛破表

軍艦島石綿飄散「超標1.6倍」！　即日起禁止遊客登島

醫學中心誆研究目的…家屬捐遺體　切手火化後進行爆炸測試

貿易戰談判…川普再嗆北京「佔便宜」　紐時：2020年前難達協議

中美貿易談判提早30分鐘結束　美官員前往機場…9月繼續談

10歲遭灌酒性虐待！她報警才知狼父是連環殺手　性侵60女「勒死3童」

她吃藥睡死…起床驚見「手被蟑螂咬」模樣超慘　網加碼曝：而且非常痛

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這裡由，柯才會組黨

私菸案偵辦動作近尾聲　將約談華航前資深副理羅雅美等高層

蜘蛛人飲料杯帥炸！他「含一口」秒悲劇　網笑翻：哪裡可以買！

快訊／美聯準會宣布降息1碼　2008年以來首次

高雄氣爆第5年！新興分隊深夜「列隊」鳴笛：兄弟，回來看看老朋友吧！

影／加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏打火機「引燃機車」抱胸冷笑

陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

3歲童「爬6F陽台」懸半空！下秒失手墜落…住戶一招神解救

國際熱門新聞

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

金髮妹告12男性侵　真相逆轉是..

「比手掌大」獵人蛛入侵　網：燒..

詭異空姐睡行李架　她目睹「黑人..

家長抗議午餐難吃　營養師跳樓亡

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

夫稱妻去西班牙　屍骸泡屎池37..

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵..

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

南太平洋萬那杜　深夜6.6地震

波蘭「女兒村」9年沒生下男嬰！

獵殺100隻海鸚　驚悚照片曝光

浮潛1小時　她美背冒2巨型水泡

更多熱門

相關新聞

抓賓拉登之子！美國懸賞3000萬

蓋達組織（al Qaeda）前首腦賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭到美國海豹部隊狙殺，但他的兒子哈姆薩（Hamza bin Laden）仍在逃，更成為該組織的新領袖。如今，美國國務院懸賞100萬美元（約3100萬元台幣）緝捕哈姆薩，而沙烏地阿拉伯內政部1日也宣布，註銷哈姆薩的國籍。

美追殺18年　擊斃柯爾號事件主謀

美國想抽身阿富汗：沒那麼容易

台中市長候選人稱：找林志玲指導日本首相

IS攻擊征服沙姆陣線搶走2氯氣瓶

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

醫曝「小頭嗨不起來」4原因！3穴位補救

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話」

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀44傷

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

阿嬤出殯棺材抬不動　2兄弟跪拜「阿母原諒子不孝」

柯文哲確定組黨！　8月6日組「台灣民眾黨」

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

羅志祥首PO同框周揚青合照　公開告白：愛妳

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

金Samuel殺父兇手抓到了！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面