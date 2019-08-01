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賓拉登之子哈姆紮已死！曾力挺「曼徹斯特恐攻」　美祭3千萬找他

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▲▼賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden），據傳已死。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓拉登之子哈姆紮據傳已死。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國媒體報導，兩名美國官員透露，被視為蓋達組織繼承人、奧薩瑪·賓拉登（Osama bin Laden）之子哈姆紮（Hamza bin Laden）據傳已經死亡，但不確定時間及地點。哈姆紮在過去曾多次威脅美國與西方國家，更被美國列為全球恐怖分子。

《紐約時報》報導，兩名匿名的官員提到，美國的確參與哈姆紮的死亡行動中，但是無法得知其他細節，例如何時何地，或是如何發生的。官員還透露，哈姆紮是在川普上任後的這兩年內死亡的，今年2月，美國國務院提供懸賞獎金100萬美元（約台幣3100萬元）追查其下落，但是哈姆紮在此前就已經死亡，不過情報機構當時未獲得消息。

外界估計哈姆紮年約30歲，在賓拉登於2011年被美國海豹部隊擊斃之後，開始擔任領導角色，並被視為下一個繼承人，他與蓋達組織內一名高階成員、也是參與911恐攻的一名劫機者女兒結婚，並誓言為父親復仇。在2015年8月，蓋達組織釋出錄音檔，介紹哈姆紮是「實踐大業的年輕雄獅」。

哈姆紮多次在錄音檔或是影片中威脅美國與西方國家，美國在2年前把他列為全球恐怖分子。2017年英國曼徹斯特體育館爆炸攻擊後，該組織也釋出哈姆紮的錄音，他要支持者攻擊「猶太人」與「十字軍」。不過，官方調查人員不認為該起攻擊與蓋達組織有關。

蓋達組織在數月前就不再釋出相關錄音訊息，哈姆紮最後透過組織媒體現身也已經是2018年3月的事情。美國保衛民主基金會（Foundation for the Defense of Democracies）資深成員喬斯林（Thomas Joscelyn）分析指出，哈姆紮可能在巴基斯坦和阿富汗邊界地帶指揮，並扮演與塔利班聯繫，以及組織發言人的角色。

美國總統川普在31日被問及此事，他僅說拒絕評論，白宮方面也拒絕回應是否將發布公告。

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關鍵字：蓋達組織,賓拉登,哈姆紮

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