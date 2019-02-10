自殺炸彈艇撞神盾艦…柯爾號事件17死　美軍追殺18年擊斃主謀

▲美軍柯爾號事件，軍艦左舷被炸出一個大洞，造成17名軍人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

回顧美國反恐史，18年前曾發生過一起震驚全球的「軍艦恐攻案」，一共造成17名美國軍人死亡，美軍飛彈驅逐艦柯爾號（USS Cole）也險些沉沒，經過兩年維修後才重新回歸艦隊。

2000年10月12日，隸屬美國海軍第五艦隊的伯克級神盾艦柯爾號（USS Cole DDG-67）駛入葉門亞丁港進行例行性加油補給。當地時間上午11時18分左右，2名自殺炸彈客駕駛著裝有大量C4炸藥的橡皮艇朝柯爾號衝撞，並在舷側引爆炸彈，將柯爾號左舷中段炸出一個約18公尺乘12公尺的大洞，爆炸產生的巨大聲音響徹整個亞丁港。

事發時，許多水兵正在船上排隊等待用餐，第一時間導致艦上4名水兵當場死亡，其餘30多人受傷，其中1人送醫後因傷勢過重而宣告不治，另有10多人失蹤。美軍事後公布，總共有17名官兵在爆炸案中喪生，另有39人受傷。

爆炸事件後，美軍位於中東的所有軍艦都處於高度備戰狀態，另有多艘軍艦於先後抵達亞丁港，對柯爾號的損壞情況進行評估，並協助完成修復工作。最後，由台船公司設計建造的藍馬林魚號（MV Blue Marlin）半潛舉式重載船，將受損的柯爾號載回美國進行維修。

時任美國總統柯林頓當天正好再休假，於美東時間13日凌晨1時獲知此消息。柯林頓震驚表示，「這是一起恐怖事件，兇手行徑非常卑鄙無恥。」在隨後發表的一份文告中，柯林頓下令全美降半旗致哀。

事件之後，美國聯邦調查局（FBI）和海軍罪案調查局（NCIS）挑選經驗豐富的探員組成特別調查小隊，前往葉門調查柯爾號被炸事件。當時美國軍方透露，由於柯爾號在爆炸發生前4小時才剛抵達亞丁港，且原訂於加油補給後立即離開，停留時間不會超過4小時，因此此次爆炸極可能是策劃已久的恐怖主義行動。

事後，蓋達組織宣稱犯下這起攻擊案。根據美國國防部2007年公布的一份文字記錄，一名被捕的蓋達組織成員坦承策劃這起事件。而案件的另一名主謀巴達威（Jamal al-Badawi）躲藏多年後，於近日在葉門被美軍發動的空襲炸死。美國總統川普2019年1月7日在推特上證實擊斃柯爾號事件主謀，宣稱已替柯爾號罹難者伸張正義。

至於柯爾號事件另一名主謀、沙烏地阿拉伯公民納西里（Abd al-Rahim al-Nashiri），自從2002年於杜拜被捕後，目前持續被關押在美軍關達那摩基地，未來很有可能面臨死刑。

▼藍馬林魚號重載船載運受損的柯爾號返回美國維修。（圖／美國海軍檔案照）

