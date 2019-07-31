你的生日可以創什麼黨？　高嘉瑜、呱吉一查不得了

▲高嘉瑜。（資料照／記者范綱儀攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲已向內政部遞交組黨申請，預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」。值得一提的是，柯文哲創立的黨名，是已故民運先驅蔣渭水創的「台灣民眾黨」，而宣布組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲也是8月6日生，組黨的目的是為了致敬蔣渭水。消息一出，台北市議員高嘉瑜、邱威傑（呱吉）也紛紛查了自己的生日，看可以創什麼黨，而這一查不得了！

柯文哲宣布成立政黨，為政壇投下一顆震撼彈，也引發網友熱烈討論，紛紛用自己的生日查可以成立什麼政黨。高嘉瑜也跟風！她在臉書表示，自己的生日是10月17日，上網查維基百科，想看看自己的生日與哪些名人或發生什麼大事記、看看自己可以創什麼黨，結果查出來的結果讓她哭笑不得。

▲高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲呱吉。（資料照／記者范綱儀攝）

呱吉也在臉書上透露，自己是12月3日出生，和林獻堂同一天，「不知道他是否和我一樣，是一個淫蕩又愛說謊的射手座呢？」而高嘉瑜隨即在呱吉貼文下留言，「幹嘛跟我做一樣的事」

根據已經曝光的開會通知，柯文哲8月6日當天中午12點召開創黨大會，地點在台大醫院國際會議中心。柯文哲將在1個月內完備創黨手續，讓台灣民眾黨正式在2020總統與立委選舉鐘佔有一席之地。