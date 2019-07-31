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嘉義市區智慧路燈建置示範　將觀光、科技有效串聯

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▲▼ 嘉義市區智慧路燈建置示範 ，未來將串聯觀光、產業、科技。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 光寶科技代表說明智慧路燈掛載數位科技看板用途。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

市政府申請經濟部工業局智慧城鄉計畫-嘉義市智慧路燈建置示範及應用計畫，並與光寶科技合作，在人潮、旅客密集及市民活動地點共12處，架設20盞智慧路燈掛載數位科技看板。市長黃敏惠、經濟部工業局長呂正華、光寶科技光林照明事業部總經理葉耀中等貴賓，31日參加於檜意森活村舉行的智慧聯網路燈啟用典禮，現場並進行智慧路燈功能介紹，整個計畫期程至2020年6月底，總經費計2,858萬元。

▲▼ 嘉義市區智慧路燈建置示範 ，未來將串聯觀光、產業、科技。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 經濟部工業局長呂正華與市長黃敏惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，從《鬧熱滾滾的嘉義市》這首歌中，呈現百年前的嘉義市「漸漸翻新的都市…電火條仔滿滿是」的景觀。而現在的路燈導入新科技，加上智慧， 可橫向連結各商圈、觀光景點，串連各商圈經濟，並鼓勵青年返鄉創業，看到產業與經濟產值的蓬勃發展，啟動城市的未來，讓嘉義市成為觀光旅遊、智慧宜居的城市。

▲▼ 嘉義市區智慧路燈建置示範 ，未來將串聯觀光、產業、科技。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼ 嘉義市區智慧路燈完善建置後 ，未來將有效串聯觀光與科技產業。（圖／記者翁伊森翻攝）

經濟部工業局長呂正華指出，「路燈智慧化」是智慧城鄉計畫亮點之一，接續希望增加「科技連結」，並促進「新創產業發展」，讓青年歸鄉服務，導入資通科技，最終能「永續經營」，讓產業智慧化。

光寶科技總經理葉耀中表示，在最短時間內改變，讓市民、遊客有感。智慧路燈有效結合嘉義市文化底蘊與科技，平台也與廣告營運廠商合作，行銷嘉義市商家、產品市場的區別化，並提供旅遊資訊，吸引更多觀光客消費。

市府智慧科技處長林立生談到，數位看板顯示資訊也運用雲端LED路燈照明調控、人工智慧及物聯網管理運算等技術，開發路燈共桿與服務平台，動態調整燈光亮度及故障通知，可減少電費支出及節能減碳。而市區密布的路燈成為數據採集及傳輸的重要節點，可建立數據收集分析平台，進行決策分析，並作為未來5G示範場域。

此計畫於市區部分景點(北門驛、檜意森活村及嘉義公園)搭配擴增實境（AR）技術，把真實景物和行動設備中的虛擬資訊結合，民眾透過行動裝置可將景點及人文傳統立體生動地呈現眼前，體驗3D火車、宿舍群用途、神社、鳥居等模擬畫面。

目前已設置智慧路燈掛載數位科技看板的地點計12處，分別為檜意森活村、嘉義公園、嘉義市府前停車場、蘭潭風景區、體育場、文化公園、文化局、嘉義中央廣場、文創園區、嘉樂福夜市、文化路口(中央噴水池)、北香湖公園。

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關鍵字：智慧路燈建置

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