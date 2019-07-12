5個月發布26件謠言澄清稿　中市新聞局長無奈：算是另類市政宣導

▲吳皇昇對於網路惡意轉載不實消息，頗感無奈。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後，不論社會住宅、河川整治或是空污防治等施政，都受到外界質疑，網友們將對盧市府的種種不滿全放上網路轉載，據統計，從3月至7月中，市府就對外發布26件謠言澄清稿，平均每周1件，比例之高連新聞局長吳皇昇都說，絕對是六都名列前茅，而他也只能自我解嘲說，算是另類市政宣導吧。

▲台中市政府不到5個月已發布26件澄清稿。（圖／記者鄧木卿翻攝）

盧秀燕去年12月上任後，人事尚未穩定，局處長還在摸索，加上外界也在觀望，因此網路上批判盧團隊的很少，幾乎沒有，但到了3月份，執政已達百日，各界監督的聲浪開始蔓延開來，批評力道加大，盧市府為了不讓謠言擴散，也開始對外澄清，但澄清有用嗎，據統計，3月份澄清2件，4月1件，5月9件，6月8件，這月還不到一半，已經有6件了。

市府澄清的內容包括水湳會展中心蓋不蓋？市區全面禁行摩托車？社會住宅賣地圖利？綠柳川滅魚四部曲？空品變好全因降雨等等，更令人匪夷所思的是，市府為了撲殺白蛾，竟然要出動飛機空中噴藥，這則被市府戲稱為長青樹等級的謠言，早在2017年4月就出現，過了2年，2019年5月又在網路被轉載。

吳皇昇表示，設立謠言澄清專區是在盧市長上任才有的，以前胡志強和林佳龍也曾發過澄清稿，但沒有設立專區；胡任內只有1件，林有7件，他無奈的說，才短短不到5個月，就發布了26件澄清稿，盧市府在六都中若不是第一，肯定排第二。

吳坦言，即使知道很多是網路上惡意轉載，惡意攻訐，但市府第一時間仍得出面澄清，不管有沒有效，沒澄清，後果肯定更慘，網路無遠弗屆，市府也只能努力把市政做到最好，努力去澄清，他相信市民是很有智慧做出判斷的。