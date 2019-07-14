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外傳廢止托育一條龍　中市府澄清：追加8.5億元補助更多更好

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▲盧秀燕上任後追加8.5億補助托育一條龍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕上任後追加8.5億元辦理托育一條龍政策。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對外界傳出台中市長盧秀燕將廢止托育一條龍等相關補助政策，新聞局長吳皇昇14日表示，托育補助本就是好的政策，不但不會廢止，反而「延續再升級」，盧市長已追加8.5億元預算，配合中央準公共化托育政策8月上路，未來如果中央和地方補助標準不一，就從優補助，讓市民可以領到最多。

▲市府追加8.5億辦好托育補助。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧市府用圖卡讓家長們更清楚補助內容。（圖／台中市政府提供）

教育局表示，中央準公共化托育政策8月上路，擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2千5百元、非營利幼兒園每月最多繳交3千5百元、準公共幼兒園每月最多繳交4千5百元，差額由政府支付；低收、中低收入戶幼兒免費；如果未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2千5百元育兒津貼。

▲市府追加8.5億辦好托育補助。（圖／台中市政府提供）

教育局舉例，前市府的托育一條龍，並未針對2至4歲未入園的幼兒提供補助，未來將適用中央新制，每年提供3萬元的津貼；而原有托育一條龍的政策，針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制並沒有這項措施，這部分則由市府繼續核發，福利不打折。

▲市府追加8.5億辦好托育補助。（圖／台中市政府提供）

至於謠傳市府針對2至6歲每月能領取2千5百元育兒津貼，以及3千元平價補助不再補助一事，社會局表示，這是前市府去年尚未定案的宣傳文宣，因該文宣牴觸中央準公共化政策，從未實施也無法實施，因此台中無法加碼補助，另外盧市長也確實從未提出每月領取2千5百元育兒津貼及3千元平價補助的政策。

吳皇昇表示，盧市長上任後已追加8.5億元預算，針對托育一條龍政策「升級再加值」，8月新制上路後，如果中央補助優於地方，就適用中央，若是台中補助較佳則適用台中標準，從優補助，照顧市民「完全到位」。

此外，公托倍增部份，除了現有太平等5處公托，今年將再完成大里、甲興、霧峰3處，明年增加大雅、南屯、西屯3處，後年增加烏日，未來將有23處據點；公幼倍增部份，108年度已增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1151人，並朝擴增180班以上，讓平價教保服務量達到5千4百人的目標。

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關鍵字：吳皇昇,托育一條龍

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