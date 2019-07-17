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到開山里旁上廁所！台文館「廁所文學展」男廁能讀「初經的故事」

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▲▼到開山里旁上廁所！台文館「廁所文學季」男廁能讀「初經的故事」（圖／國立台灣文學館提供）

▲到開山里旁上廁所！台文館「廁所文學展」，一樓藝文大廳設置馬桶裝置藝術。（圖／國立台灣文學館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

位在台南的「國立台灣文學館」緊鄰目前全台最紅的「開山里」，由於平時就有不少民眾入館「借廁所」，近來順勢舉辦「廁所文學展」活動，精選出36則文本，橫跨現代詩、散文、小說及台灣古典詩，展示於台文館廁所隔間牆面，讓短暫的放鬆時刻看見文學的無遠弗屆。不僅可以在男廁讀到女性初經的故事，在一樓藝文大廳更設置馬桶裝置藝術，與文學貼身共享一段私密時光。

台文館地處台南市精華地段，除了有豐富展覽和優美的館舍，舒適空間加上不收門票費用，一直以來都是民眾與觀光客十分喜愛的借廁所場地，近日適逢暑假，入館上廁所的民眾更是暴增。由於秉持博物館身負教育的使命，自即日起舉辦「廁所文學展」，讓如廁的短暫放鬆時刻，看到文學的無遠弗屆。

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▲▼到開山里旁上廁所！台文館「廁所文學季」男廁能讀「初經的故事」（圖／國立台灣文學館提供）

▲每間廁所牆面皆有展示廁所相關的文學作品。（圖／國立台灣文學館提供）

台文館長蘇碩斌表示，館內不論是大規模的常設展或是小而美的廁所文學展，都是想傳達文學的話題無所不在這樣的訊息，並且透過博物館空間與人做連結。此次「廁所文學展」從文本中爬梳「與廁所相關的文學書寫」，精選出36則文本，橫跨現代詩、散文、小說及台灣古典詩，輸出展示於台文館廁所隔間牆面。

在這樣侷限又私密的空間中，可以在男廁讀到書寫女性經血例如湯舒雯〈初經．人事〉、顏訥〈經血旅行指南〉等作品，或是透過作家的妙筆生花寫下與廁所相關的故事段落，例如阿盛〈廁所的故事〉、神小風〈廁所裡的神〉等，除了讓人知道廁所在文學中有如此多元的風貌，也加強大眾對於性別、平權議題的關注。

為了呼應廁所文學展，台文館在一樓藝文大廳更設置「馬桶裝置藝術」，邀請觀眾書寫創作，並且掛在展示區與大家分享。

▲▼到開山里旁上廁所！台文館「廁所文學季」男廁能讀「初經的故事」（圖／國立台灣文學館提供）

▲觀眾也可書寫創作並且掛在展示區與大家分享。

國立臺灣文學館
地址：台南市中西區中正路1號
時間：週二至週六9:00-18:00
每週一休館

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關鍵字：開山里,國立台灣文學館,廁所文學展

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