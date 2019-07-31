　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市議員廖天隆「當選無效」以死明志　落選頭無法遞補提異議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市議員廖天隆17日晚間燒炭自殺身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義市議員廖天隆因涉賄遭提當選無效，年初以死明志燒炭自殺身亡。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

已故5連霸嘉義市議員廖天隆為第10屆議員當選人，參選期間因涉賄遭檢方去年12月18日提訴當選無效，中選會本月30日回函指出，廖天隆係法院判決當選無效確定，因此不符合選罷法遞補的規定，缺額無需要由落選人得票高低順序遞補。首當其衝影響到落選頭前議員陳幸枝，因此陳於本月17日提異議。

▲▼ 嘉義市議員落選頭陳幸枝日前向中選會提已故議員廖天隆當選無效之異議，中選會回函「不符遞補規定」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 義市議員落選頭陳幸枝日前向中選會提已故議員廖天隆當選無效之異議，中選會回函「不符遞補規定」。（圖／記者翁伊森翻攝）

中選會函中指出，地方民意代表當選人若經法院判決當選無效確定或當選人有褫奪公權尚未復權者，缺額由落選人高低順序遞補，不須重新選舉或缺額補選;然而廖天隆是於當選無效訴訟過程中死亡，嗣經嘉義地方法院及高等法院台南分院裁定駁回當選無效之訴確定。以本案未經法院判決當選無效確定，尚不符上開公職人員選舉罷免法遞補規定之要件，其缺額自無由落選人依得票數高低順序遞補規定之適用。

陳幸枝表示，因為關係到第三者的權利才會向中選會提異議，然而廖於偵查庭上已坦承賄選，樁腳也刑事判決有罪，一二審卻以當選屬於單一人專屬權利為由駁回訴訟，而中選會回函仍維持二審判決，她無法接受，將尋求其他法律途徑申訴。

ET快訊
馬蓉露三點「愛情搏鬥片」外洩！激情內容全曝光…網看傻：又綠了
蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳　喜送揮汗客驚
ET總統民調／韓國瑜38.9％追平蔡英文！辣台妹被私菸重創5

關鍵字：廖天隆,中選會,缺額遞補

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫　中華郵政推廣傳愛

民眾車輛拋錨阿里山公路險象環生　熱心員警協助排除

中華醫大與台南家庭教育中心　舉辦健康新視界講座

嘉市議員廖天隆「當選無效」以死明志　落選頭無法遞補提異議

台南登革熱防疫開出542張舉發單　請市民做好防蚊及落實孳生源清除

台南市交通傷亡人數偏高　黃偉哲：拿出積極作為對症下藥

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」　萬把火炬齊燃驅鬼求平安

價美物廉做愛心　黃偉哲：集愛挺庇護有情過中秋

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

父親節「郵我愛爸爸」明信片書寫　中華郵政推廣傳愛

民眾車輛拋錨阿里山公路險象環生　熱心員警協助排除

中華醫大與台南家庭教育中心　舉辦健康新視界講座

嘉市議員廖天隆「當選無效」以死明志　落選頭無法遞補提異議

台南登革熱防疫開出542張舉發單　請市民做好防蚊及落實孳生源清除

台南市交通傷亡人數偏高　黃偉哲：拿出積極作為對症下藥

男連環車禍雙腿截斷拔管亡　關鍵廂型車曝光！落跑駕駛「找到了」

「狗比人純潔！」夫妻無視警告帶毛孩游湖…開地圖砲狂嗆台東人

布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」　萬把火炬齊燃驅鬼求平安

價美物廉做愛心　黃偉哲：集愛挺庇護有情過中秋

七夕撩男必勝守則！3大「飾品搭配術」＋小資族珠寶推薦

李珍妮罵檢察官「包庇詐欺集團」　永達保險提告「侮辱公務員」

恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛用

蘿莉音網美「大媽真面目」曝光！粉絲數反激增5萬→67萬...本人爆：是商業策劃

公幼不足、代理師占60％　教團籲教育部公共化幼兒園要到位

贈獎／搞怪搖滾樂團「TDCC」　8月首次登台開唱！

想練韓文？這個交友軟體公認「超多」歐爸韓妞可以認識

新北市河海音樂季雙主場狂掀搖滾浪潮！樂迷聽好聽滿激盪感官新震撼

竟有蜂蜜檸檬口味！台北療癒可麗餅　還有火腿起司蛋沙拉

波蘭神秘「女兒村」9年沒生下男嬰！　12歲男同學身邊全是金髮女神

地方熱門新聞

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「..

夫妻違規帶毛孩游湖…開地圖砲狂..

雲林旅遊大使第一名林亭翰　老爸..

22K徵才　苗「毒衛中心」挨轟

過溝建德宮火燈夜巡　鬼月前求平..

救貓救狗不稀奇　救馬倒是頭一遭

桃園航空城延宕　邱奕勝：世界奇..

嘉車站路口桿柱雜亂　共桿工程幫..

韓國瑜8/3桃園行程微調　爭取..

林管處盼吸收台灣野人為「山老鼠..

淡水國賓影城插旗！千人排5小時..

他家門口自劃3車格　遭鄰居霸佔..

嘉市議員當選無效　落選頭無法遞..

嘉義鐵路高架化通過待政院核定

更多熱門

相關新聞

藍營總統參選人挺核能　環團批七月半鴨

國民黨5位總統參選人日前在總統初選政見發表會時都提到要使用核能；「重啟核四」公投領銜人黃士修日前也站上七七凱道大會師造勢指出，9月底前把2百萬份連署書送進中選會。反核團體今（9日）痛批國民黨是「七月半鴨子不知死活」，更指控黃士修公投理由書充斥謊言，「公投理由書第一項理由就錯了！」要求中選會妥適處理。

大選沒準時投完　監院糾正中選會

反服貿、李進勇立場一致？　蔡宗珍：法規依據不同

反核廢公投卡關　環團喊話中選會

中選會變小英競選總部？李進勇回應

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

台東通緝犯「神走位」NBA勇士隊IG轉發

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面