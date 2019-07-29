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「酒駕零容忍」破功　高雄警酒駕統計到7月底已達6件

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▲台南市警局執行「封城安居掃蕩鐵腕行動專案」，市警局長周幼偉親自主持勤教，並帶隊同步在8個分局舉行擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市員警酒駕統計到7月底已經有6件。（圖／記者林悅翻攝）

記者洪正達／高雄報導

儘管高雄市警局高舉「酒駕零容忍」的旗幟，2019年截至7月底止就傳出6起員警酒駕案件，雖全數都已移送法辦並進行懲處，警局長李永癸的三令五申還是被自己人當成耳邊風，至今發生員警酒駕的案件的分局分別有六龜、前鎮、湖內、三民二、鼓山、苓雅等警分局。

其中湖內分局警備隊張姓巡佐，2018年因酒駕被調離仁武分局，緊接著2019年3月份在屏東酒駕被攔查，事後被記過2次調到三民二分局，沒想到同月31日要上班前又被攔查酒駕，其酒測值0.23毫克，張員事後以身體不適請長假，沒多久就傳出輕生。

另前鎮分局前鎮街派出所黃姓員警，2019年2月19凌晨騎機車自摔在林園區王公路，送醫後採血換算酒測值高達1.24毫克，所幸傷勢並不嚴重，事後被記過2次並調職處分。

鼓山分局警備隊李姓員警在6月7日因醉倒在車內，被民眾發現報案，當時車輛就停在屏東枋寮鄉臨海路上，酒測值超標1毫克，被記1大過並調職處分，同月底27日，六龜分局桃園分駐所張姓員警在所內飲酒後，凌晨駕巡邏車出門買宵夜，卻在南橫公路84公里處自撞山壁，事後遭記2大過免職，當時一同飲酒的員警記1大過、值班員警記過1次處分。

最近一件為28日清晨，苓雅分局民權所潘姓巡佐酒後騎車在屏東潮州自摔，酒測值超標0.25毫克，被記1大過並調職處分。

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關鍵字：酒駕,高雄市警察局,員警酒駕

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