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亞泥工會公布7成居民連署支持...抗議被汙名化　環團批扭曲內容

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▲▼亞泥。（圖／地球公民基金會提供）

▲亞泥。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

台北高等行政法院7月11日針對亞洲水泥（亞泥）礦業權展限案宣判，原告太魯閣族人勝訴。亞泥花蓮廠企業工會今（29日）召開記者會公布調查結果指出，有7成當地部落住戶挺亞泥，並怒批環保團體汙名化亞泥。地球公民基金會表示，亞泥太多資訊不公開透明，這不是亞泥的問題，是台灣所有礦場都有的問題。

亞泥工會理事長黃士銘表示，今天上午已正式委託律師向台北高等行政法院遞狀聲請上訴外，7月20至22日在玻士岸部落挨家挨戶進行連署，統計結果顯示，原住民總戶數537戶，3天內就獲得380戶、共832人連署支持亞泥與部落一起永續發展、共存共榮，比例高逾7成支持公司做法。

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▲▼ 亞泥花蓮廠企業工會召開記者會公布調查結果指出，有7成當地部落住戶挺亞泥。（圖／讀者提供）

▲亞泥花蓮廠企業工會提到，亞泥都有默默在做回饋鄉里等事情。（圖／讀者提供）

黃士銘不滿提到，亞泥花蓮廠有上千名直、間接員工，其中43%是原住民，他們很擔心工作權益和家庭生計受到衝擊，很多族人都依賴亞泥這份工作。且亞泥都默默在做回饋鄉里、幫助弱勢團體等事情，只是沒有讓外面的人知道，但環保團體卻汙名化亞泥，必須嚴正抗議。

▲▼ 亞泥花蓮廠企業工會召開記者會公布調查結果指出，有7成當地部落住戶挺亞泥。（圖／讀者提供）

▲亞泥花蓮廠企業工會召開記者會公布調查結果指出，有7成當地部落住戶挺亞泥。（圖／讀者提供）

地球公民基金會主任黃靖庭認為，亞泥太多資訊不公開透明，這不是亞泥的問題，是台灣所有礦場都有的問題，環團也一直訴求經濟部礦務局要有更多的資訊公開，事實上在近2年的抗爭過程，亞泥陸續在公開一些資訊，但這次判決，在法院中看到的資料是民國90年左右的地質報告，沒有最近的，因此根本不知道目前的環境狀況如何。礦下族人一直擔心山崩、土石流等狀況，反問這怎麼會是汙名化？而礦場環境的事實資訊是有2條土石流潛勢溪流，也有山崩與地滑地質敏感區，住在礦場下方的族人當然會擔心。

▲▼亞泥礦下聚落。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供、蔡嘉陽攝）

▲亞泥礦下聚落。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供、蔡嘉陽攝）

黃靖庭說，這份調查若是去問住在下方的居民，根本不會有人同意，自己看過連署書內容，工會引導部落族人去簽署連署支持跟亞泥共存共榮的連署書，但連署內容完全沒有讓族人知道簽了連署書後，就是表示「支持經濟部跟亞泥提出上訴」。且大部分族人對於真正的判決內容其實並不清楚，高等行政法院認為亞泥沒有依照原住民族基本法第21條諮商取得部落同意，因此經濟部核准展限的處分遭撤銷，亞泥企業工會去塑造出這個判決會導致亞泥無法繼續採礦，影響部落族人的工作，這完全是扭曲判決的內容

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂表示，從訴訟角度來看，必須做到尊重在地原住民意見，並跟在地族人溝通，而這樣的一個調查，不是嘴巴說說就算數，到底問了誰等作法，都必須要有充分資訊揭露，提出正式計畫，且公開溝通外，還要資訊透明，讓大家知道接下來亞泥是要怎麼做。

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關鍵字：亞泥,礦業,太魯閣族人,企業工會,部落,環保團體,地球公民基金會,台灣蠻野心足生態協會,礦場

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