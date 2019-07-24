美國在阿富汗當19年警察　川普嗆：10天內解決阿富汗戰爭

▲美國總統川普(右)與巴基斯坦總理伊姆蘭汗展開會談。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）22日在白宮與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）針對巴基斯坦與印度在喀什米爾的長期衝突展開會談。川普提到，「美國可以在10天內解決阿富汗戰爭」，並希望巴基斯坦可以協助處理。白宮資深行政人員表示，此次會談主要目標是「鞏固與巴基斯坦的合作關係，以加速阿富汗地區和平的推動。」

根據《每日郵報》報導，川普為了協助解決喀什米爾的長期衝突，在白宮舉行對談。會談時他提到，美國從小布希總統（George W. Bush）開始在阿富汗長達19年的戰爭，「如果美國不計較傷亡的話，10天內我們就可以結束這場戰爭，我只是不想殺死1000萬人而已，對於阿富汗我有一套計畫，我如果想贏，阿富汗早就消失在地球上了。」

川普進一步表示，「這場戰爭長達19年真的太誇張了，我們在世界上扮演領頭羊角色，這樣的角色帶給我們太多麻煩了。我們在那裏就像警察一樣，巴基斯坦應該要給我們一些幫助。」

隨後，川普提及過往對巴基斯坦的軍事援助，「我們給了巴基斯坦13億美金（約為403億台幣），他們卻什麼也沒做，我認為之前巴基斯坦總是暗中跟我們作對。我在一年半以前就終止了這項援助，坦白說，我認為我們的關係進步了。」

伊姆蘭汗在接受川普讚揚之後，同樣也對美國的行為表示讚許，但也冷不防炮轟印度，「在那塊次大陸上有超過10億人，他們對喀什米爾議題懷有敵意，我認為只有透過川普總統領導的最強國家可以解決這個問題。」

川普表示，他很樂意當這起衝突事件的協調者，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）則透過社群媒體表示，「我們看見美國總統願意當喀什米爾的協調者，但這是建立在印度與巴基斯坦同意由美國來協調，目前我們沒有做出這項要求。」他補充說明，「西姆拉協議（The Shimla Agreement）與拉合爾宣言（The Lahore Declaration）昭示了巴印兩國的紛爭是雙方的事務。」

...that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross border terrorism. The Shimla Agreement & the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India & Pakistan bilaterally.2/2 — Raveesh Kumar (@MEAIndia) 2019年7月22日



