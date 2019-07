美國在阿富汗當19年警察　川普嗆：10天內解決阿富汗戰爭

▲美國總統川普(右)與巴基斯坦總理伊姆蘭汗展開會談。(圖/路透)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)22日在白宮與巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)針對巴基斯坦與印度在喀什米爾的長期衝突展開會談。川普提到,「美國可以在10天內解決阿富汗戰爭」,並希望巴基斯坦可以協助處理。白宮資深行政人員表示,此次會談主要目標是「鞏固與巴基斯坦的合作關係,以加速阿富汗地區和平的推動。」

根據《每日郵報》報導,川普為了協助解決喀什米爾的長期衝突,在白宮舉行對談。會談時他提到,美國從小布希總統(George W. Bush)開始在阿富汗長達19年的戰爭,「如果美國不計較傷亡的話,10天內我們就可以結束這場戰爭,我只是不想殺死1000萬人而已,對於阿富汗我有一套計畫,我如果想贏,阿富汗早就消失在地球上了。」

川普進一步表示,「這場戰爭長達19年真的太誇張了,我們在世界上扮演領頭羊角色,這樣的角色帶給我們太多麻煩了。我們在那裏就像警察一樣,巴基斯坦應該要給我們一些幫助。」

隨後,川普提及過往對巴基斯坦的軍事援助,「我們給了巴基斯坦13億美金(約為403億台幣),他們卻什麼也沒做,我認為之前巴基斯坦總是暗中跟我們作對。我在一年半以前就終止了這項援助,坦白說,我認為我們的關係進步了。」

伊姆蘭汗在接受川普讚揚之後,同樣也對美國的行為表示讚許,但也冷不防炮轟印度,「在那塊次大陸上有超過10億人,他們對喀什米爾議題懷有敵意,我認為只有透過川普總統領導的最強國家可以解決這個問題。」

川普表示,他很樂意當這起衝突事件的協調者,印度外交部發言人庫瑪(Raveesh Kumar)則透過社群媒體表示,「我們看見美國總統願意當喀什米爾的協調者,但這是建立在印度與巴基斯坦同意由美國來協調,目前我們沒有做出這項要求。」他補充說明,「西姆拉協議(The Shimla Agreement)與拉合爾宣言(The Lahore Declaration)昭示了巴印兩國的紛爭是雙方的事務。」

...that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross border terrorism. The Shimla Agreement & the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India & Pakistan bilaterally.2/2