　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國在阿富汗當19年警察　川普嗆：10天內解決阿富汗戰爭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普與巴基斯坦總理伊姆蘭汗展開會談。（圖／路透）

▲美國總統川普(右)與巴基斯坦總理伊姆蘭汗展開會談。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）22日在白宮與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）針對巴基斯坦與印度在喀什米爾的長期衝突展開會談。川普提到，「美國可以在10天內解決阿富汗戰爭」，並希望巴基斯坦可以協助處理。白宮資深行政人員表示，此次會談主要目標是「鞏固與巴基斯坦的合作關係，以加速阿富汗地區和平的推動。」

根據《每日郵報》報導，川普為了協助解決喀什米爾的長期衝突，在白宮舉行對談。會談時他提到，美國從小布希總統（George W. Bush）開始在阿富汗長達19年的戰爭，「如果美國不計較傷亡的話，10天內我們就可以結束這場戰爭，我只是不想殺死1000萬人而已，對於阿富汗我有一套計畫，我如果想贏，阿富汗早就消失在地球上了。」

川普進一步表示，「這場戰爭長達19年真的太誇張了，我們在世界上扮演領頭羊角色，這樣的角色帶給我們太多麻煩了。我們在那裏就像警察一樣，巴基斯坦應該要給我們一些幫助。」

隨後，川普提及過往對巴基斯坦的軍事援助，「我們給了巴基斯坦13億美金（約為403億台幣），他們卻什麼也沒做，我認為之前巴基斯坦總是暗中跟我們作對。我在一年半以前就終止了這項援助，坦白說，我認為我們的關係進步了。」

伊姆蘭汗在接受川普讚揚之後，同樣也對美國的行為表示讚許，但也冷不防炮轟印度，「在那塊次大陸上有超過10億人，他們對喀什米爾議題懷有敵意，我認為只有透過川普總統領導的最強國家可以解決這個問題。」

川普表示，他很樂意當這起衝突事件的協調者，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）則透過社群媒體表示，「我們看見美國總統願意當喀什米爾的協調者，但這是建立在印度與巴基斯坦同意由美國來協調，目前我們沒有做出這項要求。」他補充說明，「西姆拉協議（The Shimla Agreement）與拉合爾宣言（The Lahore Declaration）昭示了巴印兩國的紛爭是雙方的事務。」


ET快訊
她澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友
國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校全程認罪　供詞設斷點自扛刑
渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺怒「下追殺令」：消波塊伺候

關鍵字：巴基斯坦,喀什米爾,川普,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

參議院批准任命案！　美國代理防長將正式執掌五角大廈

我被斧頭劈死！3歲童曝「前世埋屍處」…挖開全嚇傻：他4年前神隱

臉書每日使用人數超過27億　5億人限動撐熱度

美國在阿富汗當19年警察　川普嗆：10天內解決阿富汗戰爭

0.14％選出的新首相！川普狂讚　英網友崩潰：強生下台

華為繼續參與英國5G建設？　英國官員：我們還沒決定

NASA傳奇人物！任務控制中心之父辭世　享耆壽95歲

太靠近邊界！以色列軍隊炸爛巴勒斯坦8民宅　17人流落街頭

「瓶中信」漂流50年被拾獲　英國男穿越時空找到新筆友　

遭棄鬥牛犬跳車逃進黑森林　躲棕熊野狼…流浪200公里走回家

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

參議院批准任命案！　美國代理防長將正式執掌五角大廈

我被斧頭劈死！3歲童曝「前世埋屍處」…挖開全嚇傻：他4年前神隱

臉書每日使用人數超過27億　5億人限動撐熱度

美國在阿富汗當19年警察　川普嗆：10天內解決阿富汗戰爭

0.14％選出的新首相！川普狂讚　英網友崩潰：強生下台

華為繼續參與英國5G建設？　英國官員：我們還沒決定

NASA傳奇人物！任務控制中心之父辭世　享耆壽95歲

太靠近邊界！以色列軍隊炸爛巴勒斯坦8民宅　17人流落街頭

「瓶中信」漂流50年被拾獲　英國男穿越時空找到新筆友　

遭棄鬥牛犬跳車逃進黑森林　躲棕熊野狼…流浪200公里走回家

用濕滑小舌繞圈這邊...6個簡單口愛小技巧

參議院批准任命案！　美國代理防長將正式執掌五角大廈

U12世界盃／隊長黃天賜扛中華隊第4棒　想效法陳金鋒

昆凌親見「獅子王丁滿」本尊　扭頭淡定表情100％神複製…網笑翻：好可愛！

《陳情令》男男CP蹦出小孩　網暴動：一家三口真甜蜜

U12世界盃／開幕戰抗古巴先發投手4選1　隊長黃天賜4番

跆協遭爆理事長安插家人任職、培訓隊出國當家庭旅遊

閃爆！休傑克曼路上背起大13歲老婆　低頭露超甜燦笑

陳禕倫前十字韌帶斷裂…角色又慘遭截肢！機車行當黑手學換輪胎

我被斧頭劈死！3歲童曝「前世埋屍處」…挖開全嚇傻：他4年前神隱

「易燃裝置」AC.Franklin絕美《左手指月》　羅志祥一看表演...「他們贏了」

國際熱門新聞

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後..

消失51年！「智慧女神潛艦」地..

10歲男童打球未返家　老媽開群..

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

正妹直播玩GTA5　慘被輪流性..

3歲童曝前世埋屍處！挖開全嚇傻

婚禮上伴郎求婚伴娘　新人淪配角

起底青葉真司　住處流湯發臭如鬼..

強生接班首相　英網崩潰：快下台

目擊老鷹生吃活蛇！超驚悚畫面曝

強生當選保守黨黨魁　將接首相

她將55萬公款放進碎紙機　1個..

冰島50鯨魚擱淺腐爛　心碎畫面..

遭棄鬥牛犬逃進黑森林　流浪20..

更多熱門

相關新聞

NASA任務控制中心之父　95歲辭世

美國航空暨太空總署（NASA）傳奇人物、NASA任務控制中心之父兼首任飛行總監克拉夫特（Chris Kraft），22日於德州休士頓辭世，享耆壽95歲。

水淹地道　西裝男傻愣…被她背著走

釣到凶狠大白鯊　船被拖行3.2公里

美國政府對台的「三不政策」

球場家被入侵　鴨子群屁顛狂追鱷魚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

國安局吳宗憲「已走私8年」！供詞設斷點自扛刑責　

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

消失51年！「智慧女神潛艦」地中海底尋獲

她到澳洲打工嫌採草莓太累…去半套店幫男客「擠牛奶」

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：消波塊伺候

交出50人代購名單！吳宗憲爆不會抽菸

大一妹：你要當爸了！眼尖姊看胚胎照驚呆

10歲男童打球未返家　老媽開群組見兒子屍照

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面