▲ 汐止新昌、自強活動中心開工，融入紅磚花窗百年古厝意象。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區新昌及自強市民活動中心28日舉行開工典禮，由市長侯友宜主持動土儀式。以參與式預算精神設計的2市民活動中心，外觀皆採挑高落地窗，搭配紅磚、花窗等建築語彙，融入在地百年蘇厝、建順茶行等傳統建築意象。預計2020年底完工啟用後，將可嘉惠周邊新昌、福安、自強及復興里等4里約2萬6千名里民，提供市民更友善的集會休閒空間。



侯友宜表示，新昌市民活動中心位於汐止車站附近，自強市民活動中心則鄰近汐科商圈，都是在地人口集中的稠密區。舊活動中心因氯離子過高判定海砂屋拆除重建，但過程中因原物料及工資上漲等因素影響招標作業，今天工程能順利開工動土，要特別感謝在地議員及里長的支持，讓市民朋友能有一處社交及活動場域，在地生活更精彩。



民政局長柯慶忠表示，新昌及自強市民活動中心重建總預算為4488萬元，各為159坪及191坪的4層樓混凝土建築，皆以參與式預算精神，採用工作坊模式，納入民眾的需求與意見，決定重建造型與空間配置。





除採大面積落地窗引入充足採光設計，內部皆規劃為多功能空間，有銀髮俱樂部、共餐場所及閱覽室，戶外並有籃球場、庭院，提供民眾多元的休閒空間。其中，新昌市民活動中心外觀砌上紅磚外，並特別設計水泥花磚牆面，融入在地建築風情，並可增進空氣對流及通透感。



另外，自強市民活動中心立面同樣復刻紅磚，同時結合在地窗花手工匠藝與青年社造團體「返腳咖」共同設計之窗花，豐富立面視覺，2、3樓並設計大面積陽台，營造輕鬆活潑的氣氛。



柯慶忠說，2間市民活動中心預計2020年秋天前完工，年底前啟用，未來這多功能集會場所，可供各種集會、瑜珈、繪畫及書法等研習課程，並設置閱覽室供民眾閱讀，飽覽書香氣息，也提供銀髮俱樂部、老人共餐、社區關懷據點之用，滿足高齡交誼活動需求。