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志玲姐姐生氣了！被說「從臉到胸都整形」怒告求償900萬　法院判賠了

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▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

▲林志玲婚後首露面。（圖／記者張一中攝）

記者許力方／綜合報導

林志玲告贏了！北京法院判決書指出，新氧科技公司發文，引用林志玲的肖像、姓名等明示或暗示聲稱整過形，甚至有影片「林志玲驚現割雙眼皮舊照，原來從臉到胸都微調…」刊登在各大影片網站，引發網友瘋傳。林志玲不滿提告索賠200萬人民幣（約台幣916萬元），法院日前判她勝訴，認定醫美公司未經同意使用肖像、侵害名譽，但只判賠25萬人民幣（約台幣114萬元）。

林志玲指控，新氧科技2016年9月初開始發布影片，聲稱林志玲割雙眼皮、從臉到胸都微調，還在App中盜用她的名義，介紹「志玲姐姐攜眾星親身使用，旅途白嫩美還得看新氧…」等，影片在愛奇藝、騰訊視頻、搜狐視頻等各大網站出現，引起大批網友瘋狂轉發、評論，截至起訴時，總瀏覽量已經超過1.2億次。

林志玲認為，新氧科技公司的行為已經嚴重侵犯肖像、姓名及名譽，造成嚴重的不良社會影響和經濟損失，因此訴至法院。

▲▼林志玲出席6分鐘護一生代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼林志玲婚後首露面，擔任Giorgio Armani x RED LIPS WEEK大使。（圖／記者張一中攝）

▲被誹謗「從臉到胸都微整」，林志玲提告求償。（資料照／記者林敬旻、張一中攝）

委託律師提出4項訴訟請求，包括要求新氧科技、新氧萬維公司立即刪除侵犯肖像權、名譽權等文章及影片，在全國發行報紙上發布道歉聲明，並在微信、網站首頁、微博等連續90天發文道歉，以及索賠經濟損失100萬人民幣、合理維權費5萬民幣、精神損害撫慰金100萬人民幣。

新氧科技公司則辯稱，從未以營利為目的使用林志玲的肖像、也沒有惡意詆毀，不構成侵權，且使用的內容皆為新聞評價或技術評論，沒有營利目的、產生營利效果，「都是根據專業知識和經驗對林志玲容貌變化的客觀分析」，林志玲以藝人身分多年活躍媒體下，近年容貌變化確實較大，作為公眾人物，這種變化被品頭論足是很正常的事。並表示願意停只刊登她的照片、文字等內容，但不願意公開道歉，「我方主觀沒有任何惡意」。

北京法院調查出，新氧科技公司發布大量含有林志玲肖像、姓名的文章和影片，App裡有12篇文，標題提及「林志玲雙眼皮」、「真假林志玲合影」等；還製作了「林志玲驚現割雙眼皮舊照，原來志玲姐姐從臉到胸都微調得堪比純天然」影片，並在微信發布「志玲姐姐和baby當年還沒整的這個部位是想告訴我們早年模特界流行狂野風嗎？」甚至首頁也使用林志玲姓名，宣傳激光脫毛等。

法官認為，新氧科技公司未經同意，使用林志玲肖像已經構成侵犯，內容也容易讓網友誤解，影響其形象、造成其社會評價被動降低，同時侵犯了名譽權，但並未造成嚴重後果，因此判決自2月12日起7日內賠償114萬元精神損害撫慰金，另外刪除所有含有林志玲的文章、影片，並連續30天向她公開道歉。

▼法院判林志玲勝訴，獲賠100萬元。（資料照／記者張一中攝）

▲▼林志玲【聖鬥士星矢：覺醒】遊戲線上發布會。（圖／記者張一中攝）

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關鍵字：林志玲,整形,誹謗,北京法院

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