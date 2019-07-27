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藍晒圖變遊戲場　反毒實境遊戲陪青少年健康放暑假！

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▲為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，遠離毒害，在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，黃偉哲市長與警察局、衛生局宣導戒毒反毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，遠離毒害，在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，黃偉哲市長與警察局、衛生局宣導戒毒反毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，積極認識自我，遠離毒害，7月27日下午在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，由亞洲高級餐旅職業學校花式調酒社結合舞蹈表演，用輕鬆有趣的方式宣達毒品危害的嚴重性。

▲為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，遠離毒害，在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，黃偉哲市長與警察局、衛生局宣導戒毒反毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲主持開幕儀式，黃偉哲也透用解謎的方式，向市民宣達台南市24小時戒毒諮詢專線0800-770-885，宣導戒毒諮詢專線及求助管道，並與台南市警察局長周幼偉、衛生局長陳怡、台南地檢署檢察長林錦村、台灣更生保護會台南分會主委宋俊明等人共同進行反毒宣導，本次活動約600位學生及家長親子共遊，期以擴大「反毒」宣導成效。

▲為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，遠離毒害，在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，黃偉哲市長與警察局、衛生局宣導戒毒反毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先鼓勵青少年朋們走出戶外，多參加一些有益身心的活動，如觀賞U12台南國際棒球錦標賽，一起替台灣小將加油打氣，或是參與市府舉辦的青春專案活動；市長指出，今天的反毒宣導活動別開生面，打破過去呆板的宣傳方式，以實境遊戲方式來引導青年朋友認識毒品、拒絕毒品的誘惑，十分有意義，希望藉由今天的活讓更多年輕人有正確的反毒知識，渡過一個輕鬆快樂又沒有毒品的夏天。

▲為了鼓勵青少年從事健康休閒活動，遠離毒害，在藍晒圖文創園區舉辦「青春好動活力一夏」實境遊戲活動，黃偉哲市長與警察局、衛生局宣導戒毒反毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）


本次活動約有600位學生及家長親子熱情參與，結合時下流行實境遊戲，透過遊戲道具包及手機APP系統，將戶外場景變成遊戲的一部分，反毒和正向生活等相關知識列入解謎問題，利用互動性關卡安排親子、師長或民眾共同腦力激盪，一方面培養青少年解決問題的能力，另一方面促進親子互動，增進感情，透過寓教於樂的遊戲潛移默化，無形中讓青少年及民眾瞭解吸食毒品之刑責與危害，建立拒絕毒品的能力。

毒品防制中心表示，毒品的危害已逐漸蔓延至社區及校園，若青少年缺乏對毒品的認知，有可能遭受危害而不自覺。依據我國「濫用藥物檢驗通報系統」顯示，近10年共檢驗出130種新興毒品以合成卡西酮類、類大麻活性物質等為主，濫用情形越來越普遍，尤其現行毒品多以奇怪包裝及山寨品牌方式包裝掩人耳目，防不勝防，又因青少年易受情緒影響、同儕的誘惑或好奇心驅使，增加誤觸毒品的可能性。

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關鍵字：藍晒圖,遊戲場,反毒,實境遊戲,暑假

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