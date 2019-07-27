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影／連續5人遭海水圍困！51歲大叔「流著血」1個1個救上岸...目擊者全淚目

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 記者蔡儀潔／綜合報導

青島第一海水浴場近日發生溺水意外，有5人先後被海水圍困，51歲的碼頭巡邏員王延祥發現後，立即跳入海中，在之後1小時間，多次上岸跳水來回救人，在最後一趟時，因幾乎用盡全身力氣，差點游不回來，所幸救生艇及時趕到，溺水者也都平安無事。

▲▼ 1小時救5人。（圖／翻攝自秒拍）

王延祥去救抓著礁石的男孩。（圖／翻攝自秒拍）

根據《齊魯網》報導，事發當天下午，一名男孩被5、6公尺的海浪打下礁石，瞬間被捲走，他在海水中盡力抓住一塊小礁石，可海水很快就要將他淹沒。就在這時，魯迅公園遊艇碼頭的工作人員王延祥跳入水中，並成功將男孩救回，但兩人都被石頭劃傷，血跡斑斑。

不料沒過多久，又有一位女孩被海水圍困，王延祥再次跳入水中，連續兩次救人，他已經筋疲力盡。他表示,「一個小孩喊救命，離著我有50、60米，我已經沒勁兒了，游得很慢，游過去一看，我心裡一驚，小男孩手裡還抓了一個小女孩。」而那女孩口吐白沫，已經陷入昏迷。

看著身邊兩個孩子，王延祥心急如焚，但體力已經達到極限的他，開始力不從心。所幸就在這時，有人駕駛快艇而來，協助王延祥完成救援。儘管王延祥當時已經嘴唇青紫，但他仍繼續幫另一個被困的孩子脫險，最後才回到岸邊。

▲▼ 1小時救5人。（圖／翻攝自秒拍）

▲51歲的王延祥體力一度透支。（圖／翻攝自秒拍）

之後，王延祥也沒有停下，幫剛剛昏迷的女童進行急救，看到其逐漸恢復生命跡象，被送到醫院後，他才徹底鬆口氣，這前後已經過去1小時。他說，「小女孩活了，我們全碼頭的人都哭了，遊客在旁邊歡呼，都高興，因為我也有女兒，我感觸很深。」

報導稱，王延祥在碼頭已經工作20年了，是遊艇碼頭的一名普通員工，並不是專職的救護員，但是他救人也已經20年了，身上滿是傷疤。他透露，知道同事們都為他擔心，但救人是他的一種本能，以後會儘量採取更多的措施來保證安全。

▼王延祥是一名碼頭巡邏員。（圖／翻攝自秒拍）

1小時救5人。（圖／翻攝自秒拍）

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關鍵字：王延祥,1小時救5人,巡邏員

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