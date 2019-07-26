夏天必用5款降溫系保養品！雪肌精氣泡露、Dior 保濕噴霧...

▲（圖／Pinterest、IG@rachel_mypark）

最近氣溫越來越高，天氣熱到每次擦保養品都讓人覺得悶熱又煩躁，都開始想放棄保養了…不！女孩們，再怎麼熱，肌膚也要顧！最近就有許多品牌都推出了清爽、涼感，甚至有降溫效果的保養品，快把這5款不悶不黏還透心涼的保養品買起來，讓你美肌同時還能清涼一下！

隨身美肌清涼感保濕魔法棒

說到法國頂級芳療保養品牌Darphin，很多人會第一時間想到「療癒小粉紅」全效舒緩精華液，但其實他們家粉藍色系的「活水保濕系列」，因為保濕效果好還被稱為「超保水家族」。而最近「超保水家族」就新推出一支小巧可愛的保濕棒，不僅方便隨身攜帶，可隨時為肌膚補水保濕，同時還兼具涼感舒緩效果。

內含珍罕冰藻精萃及玻尿酸，能快速滲透肌膚底層，補充水份流失，減少因乾燥而產生的細紋與緊繃；同時，也很推薦當作妝前打底使用，強化肌膚保水力，讓肌膚清爽保濕同時兼具，幫助維持完美妝容一整天。而且這支隨時隨地都可以直接往臉上一抹，快速、涼爽又方便，夏天一定要先備一支起來啊！

Darphin 活水保濕精華棒，15g，NT$1,300。

定妝、保濕、降膚溫一瓶搞定！

一直以來受到許多年輕女孩熱愛的花植水漾保濕系列，因為輕盈無負擔的使用感還被稱為「雪酪保養」，是不是光聽就很清涼（笑），這系列也新推出一款有涼感降溫效果的保濕噴霧！ 這款水凝乳質地的保濕噴霧，可噴如雲朵般輕盈的水霧，瞬間為肌膚瞬間補水，可在保養程序中使用，提升保濕保養功效，也可於上妝、補妝最後一步使用，幫助定妝。

重點是， 細緻噴霧更可為肌膚降溫2.3°C，涼感清爽又保濕的效果最適合大炎熱的夏季啊！

Dior 花植水漾保濕噴霧，100ml，NT$1,600。

再也不怕油光滿面的柔焦保濕霜

很多人不敢用乳霜，都是因為不喜歡太過滋潤濃厚的質地和使用感，尤其是悶熱的天氣下，更不想有厚重的負擔感和油光感，但是這條你可以放心試試看。

這款聚水霜運用革命性的水乳相融質地，打造出如舒芙蕾般的輕盈舒適質感，完全沒有平時印象中乳霜的油膩感，而且在肌膚上塗抹開來，竟然不是油光滿面的油亮光，而是呈現如美肌濾鏡般的柔焦微霧感，甚至連油皮肌和男生都愛用。

Guerlain Super Aqua極地湧泉聚水霜，30ml，NT$2,600。

像是肌膚氣泡飲的超沁涼化妝水

再來這瓶雪肌精沁涼緊緻氣泡露，不只日本女生愛用，還紅到國外去，連美國、泰國都有人在追問哪裡買！一擠出來，內含的沁涼化妝水就會像是汽水般波哩波哩彈跳，冰涼又清爽的觸感不僅瞬間降溫，幫肌膚補水的同時還有緊緻毛孔、調理肌膚油水平衡的效果，甚至妝前使用，可以防止皮脂過度分泌造成的脫妝問題。

這瓶根本就是肌膚專用的氣泡飲吧，天氣熱的時候拿起來用一用，就像喝了加冰塊的可樂一樣，超舒爽啊！但貼心小提醒，因為一噴出來很冰涼，還有碳酸氣泡，建議噴在化妝棉上用，不要直接噴臉，可能會凍傷喔（笑）。

Kose 雪肌精沁涼緊緻氣泡露，50ml，NT$1,580。

用過都說回不去的清爽凝凍

▲（圖／Kiehl's、IG@cosmepop）

Kiehl’s這罐無油清爽凝凍，應該可以說沒有人不認識了吧！不只女生愛用，更有許多男性忠實鐵粉用完再買，不斷回購！最受歡迎的一點就是，100%無油的清爽質地但又能做到為肌膚保濕補水，輕盈的凝凍質感就算在酷熱的夏天使用起來也完全沒有負擔感，讓保濕和清爽達到一個完美的平衡，根本是油皮星人的救星。

還有很多網友更推薦把這罐放到冰箱冰過後再用，冰涼清爽感更perfect。

Kiehl’s 冰河醣蛋白無油清爽凝凍，50ml，NT$1,350。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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