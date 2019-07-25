華聞快遞／北京等多地出台新政　「夏日經濟」成為消費新亮點

▲「夏日經濟」成為消費新亮點。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：北京等多地出台新政「夏日經濟」成為消費新亮點

大陸近年多地出台新政推進措施，讓夏日經濟呈現出量質齊升的態勢，已由早期的城市小夜市轉變為包括餐飲、旅遊、購物、娛樂、學習、休閒等在內的多元消費市場。當然，發展夏日經濟仍面臨不少挑戰，比如活動的品類不夠豐富、部分服務產品的品質不高、功能協調和安全保障有待加強等等。（經濟日報）

《福建》：廈門中歐班列印尼貨物過境首發

廈門中歐班列24日迎來了印尼貨物的過境首發。廈門海關相關人士表示，此次印尼過境業務的開通，進一步豐富廈門中歐班列國際海鐵聯運服務線路，擴大了輻射範圍。（中新社）

《浙江》：上半年進出口總額達到1.4兆人民幣

浙江省商務廳24日在2019年上半年商務運行記者會上公佈，浙江上半年進出口總額達到1.4兆人民幣，增長5.7%，高於大陸1.8個百分點，對外投資有序發展，消費市場回升，開放平台作用明顯。（中新網）

《上海》：出台大陸首個「數字貿易」發展行動方案

上海市商務委、上海市發展和改革委員會、上海市經濟和信息化委員會等9部門近日聯合發佈了《上海市數字貿易發展行動方案（2019-2021年）》。這是中國首個數位貿易領域的綱領性方案。（中新社）

▲廣西構建全球招商網路。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣西》：構建全球招商網路 吸引海內外投資

大陸台企聯副會長、深圳台商協會常務副會長陳輝鴻24日說，「廣西與越南山水相連，是中國面向東盟開放開發的前沿；我們將引導更多青年台商到廣西邊境投資興業，借助中越跨境經濟合作區的各項政策優勢，實現事業更好發展。」（中新網）

《北京》：2019中國計算機大會將聚焦「智慧+」

2019中國計算機大會24日舉行記者會。大會指導委員會主席、中國科學院院士梅宏說，「過去智能技術扮演的往往是『工具』和『助手』的角色，今後要努力發揮出『引領』作用。」（新華社）

《內蒙古》：中外專家共敘「絲綢之路經濟帶」發展

「中蒙俄智庫國際論壇2019」23—24日在內蒙古呼和浩特市舉行。中外專家齊聚論壇，對「絲綢之路經濟帶」話題進行熱烈討論。（中新網）

《四川》：成都經開區10個項目赴粵「招親」 投資額176億元人民幣

由四川省成都市經濟技術開發區（成都市龍泉驛區）主辦的龍泉驛區水蜜桃品牌推介暨鄉村振興招商記者會24日舉行，現場發佈推介了10個重點專案，總投資達176億元人民幣。（中新網）

▼浙江上半年進出口總額14089.7億元人民幣。（圖／翻攝自《中新網》）