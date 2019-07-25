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1.8公尺鱷魚被全身剝皮　他目擊「肉色浮屍」嚇：生前究竟經歷了什麼

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▲▼澳洲男清河中垃圾意外發現鱷魚 慘遭剝皮丟棄。（圖／翻攝自IG／lodgie828）

▲1.8公尺鱷魚被全身剝皮，他目擊「肉色浮屍」嚇傻。（圖／翻攝自IG／lodgie828）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲當地一名男子布瑞（Brent Lodge）21日在Instagram分享一支影片說，內容是他在清掃新南威爾士省、維多利亞省邊境墨累河（Murray River）的垃圾時，發現水裡竟然有一隻「全身被剝皮」的淡水鱷屍體，僅剩頭部、四肢及尾巴還有些許的皮，影片曝光後也立刻引起網友瘋傳討論。

綜合媒體報導，布瑞與父親20日在新省、Barham鎮的墨累河釣魚時，發現河裡有非常大量的垃圾，因此他決定在飛回現居地黃金海岸之前，盡可能的幫忙掃除河裡的漂流物，但沒想到他21日才清掃到一半，就發現前方漂來一條長方形、像是大木頭的物體，他近看後才驚覺這是一條死狀悽慘的淡水鱷。

影片中可以聽見，因為鱷魚身體的皮被剝光了，布瑞起初以為「牠」是一隻大鱈魚屍體，後來看到屍體的腿部後又覺得是一隻巨蜥，直到他將屍體從水裡拉出來、看見屍體的頭部後，他才發現這是一條澳洲淡水鱷，死前被人剝皮、嘴裡留有一支鐵鉤。

▲▼澳洲男清河中垃圾意外發現鱷魚 慘遭剝皮丟棄。（圖／翻攝自IG／lodgie828）

▲澳洲淡水鱷不會「自然」出現在墨達河流域。（圖／翻攝自IG／lodgie828）

布瑞驚訝說，他不知道這一條約6英尺（約1.8公尺）的淡水鱷究竟發生過什麼，但鱷魚的大部分皮膚都已經被徹底切除了，僅剩頭部、四肢及尾巴還有少許的皮，他事後也向新省國家公園和野生動物管理局報告，消息也讓當地的鱷魚生態專家相當驚訝。

一名昆士蘭大學的鱷魚專家Steven Salisbury博士就說，澳洲淡水鱷不會「自然」出現在墨達河流域，因為這條河對淡水鱷來說太冷了，澳洲淡水鱷只棲息在澳洲北部地區。他懷疑鱷魚屍體是從更遙遠的北方漂下來的，就算鱷魚是活著的時候被丟棄，牠也不可能在這個區域熬過冬天。

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