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國安拉警報！一張圖看私菸涉案單位自清　還差總統府、侍衛室

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▲▼私菸涉案單位自清。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲私菸涉案單位自清。（圖／記者李帛窈 整理製表）

記者黃巈禾／台北報導

國安特勤私菸風暴越演越烈，有網友在PTT散布「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章，內容暗指外部官員涉案，外交部23日駁斥這項傳聞，並針對該名網友散布不實資訊的行徑，向刑事警察局告發。另外，涉案的國安局少校警衛官吳宗憲已向檢調單位交出一份50人團購名單，涉案對象包括總統府、國安局、國安會等單位。對此，國安局、國安會紛紛自清，總統府則表示相關案情有待釐清。

外交部：沒同仁參與菸品團購，怒告網友

網友Patentstm22日深夜在PTT政黑看板發表「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章，內文稱「發現大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸」，並暗指外交官員等人均涉案。

對此，外交部澄清，相關指涉完全背離事實，毫無根據，針對該名網友散布不實資訊的行徑，已向刑事警察局告發，以正視聽，刑事警察局目前已經進行查處。

外交部經初步一一詢問清查的結果，「確認並無外交部本部的任何同仁參與國安局吳姓人員的菸品團購」，外交部在此呼籲國人切莫相信該名網友所散布的不實謠言，除已向刑事警察局告發外，將持續捍衛外交部及第一線的工作同仁的清譽。

國安會：未有人員參與團購僅零星工友託購

國安會進行內部調查，根據初步結果，未有人員參與團購菸品、或是走私菸品進口等情事，僅隨團的國安會人員代會內工友購買菸品，但數量只有個位數。據了解，國安會會把調查結果送交檢調機關，並配合檢調調查，至於相關細節，基於偵查不公開，細節不便透露。

國安局：1500人填私菸「自檢表」，現金、轉帳一併查

為求自清，國安局23日啟動內部調查，要求局本部、特勤中心、科技中心、訓練中心共1500名同仁，全部填寫「自檢表」，限期在24日繳交完畢。

在「自檢表」的調查內容當中，問題直接破題：「您是否利用總統2019自由民主永續之旅出訪時機，訂購免稅香菸？」另外，自檢內容中還要求有購買者必須填寫購買香菸的名稱、購買數量、購買金額。

由於吳宗憲已向檢調單位交出一份50人團購名單，消息人士透露，不只國安局，有購買私菸的府方成員、國安會成員已經人人自危，國安局啟動內部調查，抓到的恐怕只是冰山一角，所牽連的絕對超過50人。

此外，根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息指出，吳宗憲刷卡買菸是先將600多萬付給銀行，也就是俗稱「溢繳」，在刷卡時才得以授權通過。而國安局在這次的自檢表中，也要求同仁註明是現金交付或是銀行轉帳，並說明金融機構名稱、匯款帳號及收款人帳號。

總統府：不能卸責，尚待調查釐清

對於外界質疑國安會秘書長李大維辦公室，以及總統府有人牽涉國安私菸風波，總統府發言人丁允恭24日表示，配合司法相關調查中。不過，根據媒體報導，國安會進行逐一清查後，確認相關人員沒參與「團購」，只有少數司機與工友請託購買「個位數」菸品，對此，總統府強調尚待進一步調查釐清。

至於總統府及侍衛室是否有人員涉案，總統府方面強調，總統立場就是嚴肅檢討，不能卸責，相關案情還要等待調查釐清。

面對國安私菸風暴越演越烈，蔡英文晚間在臉書發文表示，針對特勤人員大量購買免稅煙品之不當行為，會持續檢討，她已任命現任國軍退除役官兵輔導委員會邱國正主委接任國安局局長，並期盼邱國正上任後整頓國安局。

蔡英文指出，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官，她會全力支持邱局長整飭國安局，強化人員紀律，確保國安局能具體落實政策要求，因應種種國安挑戰。

蔡英文強調，所有的制度與慣習，不是「行之有年」就代表合法、合理，國安局雖然涉及機密保護和國家安全，但絕對不該成為迴避監督、違背法令的理由，「我的立場非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件。全面檢討現有制度，嚴格整頓人員管理，就是我對國安團隊的命令。」

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關鍵字：國安會,國安局,外交部,私菸,總統府,侍衛室

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