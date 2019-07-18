3月大小羊前肢畸形遭媽媽拋棄　好心女做義肢讓牠開心奔跑

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國際中心／綜合報導

蘇格蘭一隻名為布菈瑟（Blossom）的小綿羊因為天生前肢缺陷，一出生就被自己的母親拋棄。當地女子沙洛納聽聞這件事，不僅好心收養才3個月大的小羊，還用水管等材料幫忙製作一對義肢，希望牠能走得更穩，並重新獲得自信。

綜合外媒報導，女主人沙洛納（Rachel Challoner）提到，布菈瑟的先天缺陷很多，除了兩隻前腳畸形，還患有腎臟方面的疾病，出生沒多久就被自己的母親拋棄，平時連走平路都跌跌撞撞的，讓她看得很心疼。

▲沙洛納好心收養有先天缺陷的小羊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文內容無關）

為了幫助布菈瑟重拾自信，沙洛納和親友用水管、金屬棒、膠帶和皮帶等材料，親自幫小羊設計一對義肢，考量到必須讓牠能夠自行躺下、站起來，製作期間頻頻更換材料，這才總算做出現在大家看到的義肢，「我每隔幾天就會把義肢取下，確保布菈瑟的腳不會因此磨損、長瘡。」

縱使製作過程費工費時，但看到布菈瑟現在總算能夠正常跑跳，沙洛納覺得先前的辛苦也算值得了，「我的農場有將近100隻羊，現在牠們都相處得很好」。

談到為何要把小羊取名為Blossom（中文為開花的意思），沙洛納回答，「我想讓牠恢復健康，並擁有自己的家庭。在我看來，除了腿之外，牠一直都是一隻健康的小羊，很可愛。」