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連莫莉也被燒！香奈兒不只包包紅　「字母鍊」此生一定要有

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Chanel 包款不管是經典的 2.55 或是 Classic Flap，還是近年紅透半邊天的 Boy Bag，都已經列入愛包少女們的必買清單中，對於品牌的鐵粉來說，軟呢小黑外套更是直接放入人生的購物清單中。

Chanel 經典的設計已成為獨樹一格的時尚代表，「C H A N E L」這五個字母也已超越品牌名的象徵，而是一個法國品牌優雅的代名詞！近日在 IG 上有龐大追蹤人數的莫莉，近日就自掏腰包買了一款 Chanel 字母項鍊！她陽光又具個性的時尚魅力，完美演繹品牌給予女性的獨有氣息。

莫莉飾品疊戴永遠不嫌多

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Instagram@molly_chiang）

相較於過去穿搭都是以一項單品為重點，莫莉打破穿搭規則將 Chanel 的字母項鍊做為主角，搭配相似色系的飾品疊戴，豐富的層次不但不減整體的時髦感，襯著她健康的小麥膚色，反而還充滿一種歐美維密超模的霸氣！先前莫莉也曾在工作中配戴過 Chanel 2019 春夏款式的字母耳環，比起雙 C Logo，大大的品牌字樣更顯個性！

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Instagram@molly_chiang）

Chanel飾品重複才優雅

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／NowFashion）

在秀上 Chanel 服裝珠寶的搭配也從來不嫌多！不管是項鍊重複的搭配，或是珍珠與金屬鏈交互堆疊，又或讓大耳環與大件飾品胸針同時出現，Chanel 從來不管什麼簡約的穿搭法則，運用幾乎滿出來的飾品量，反而讓整體造型有了更突出的亮點。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／NowFashion）

香奈兒女士讓珠寶一點也不貴

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

聽到 “珠寶” 兩個字，很多人一定會直接卻步，因為 Chanel 工坊出來的經典包袋，在價錢上就已經突破十萬元的關卡，何況是門檻更高的服飾珠寶。

香奈兒女士曾說過每個女人都該擁有一件珠寶，在因緣際會下她與 Goossens 工坊結識（2005年 Goossens 正式成為Chanel 旗下第 12 間工坊），便開始運用合金、琉璃等材質設計珠寶，用較為親民的價格打造出穿搭用的服飾珠寶，在定價上比包款更好入手許多。

春夏 Chanel 字母飾品就買這五款

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／NowFashion）

在今年春夏，Chanel 在秀上依舊推出多款飾品，這裡也精選了5款品牌字母服飾珠寶！讓妳用精緻且好入手的價錢，也能買到 Chanel 工坊製作的完美配件。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Chanel）

這副運用純粹品牌字母排列的耳環，簡單大方的設計，不管是收起馬尾戴一對，或是頭髮撥一邊戴一耳，都能為妳整體造型加分。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Chanel）

到了夏天，我們不時會穿上胸口挖低的服裝，如果在胸前有一條大件的項鍊搭配，一定能為造型增加層次！這條以直列式 Chanel 字母排列的項鍊，便可達到這樣的效果。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Chanel）

如果喜歡鍊子較短的人，這條橫列排列的品牌字樣項鍊一定很適合妳！搭配上鑲嵌的水晶，不管是正式場合或是日常穿搭，都能讓造型更有重點。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Chanel）

如果妳是個低調的人，又或是剛要踏入 Chanel 的世界，那胸針真的是最好的選擇，除了能顯著的呈現品牌設計外，易入手的價錢也能讓妳輕鬆買入精品。

▲▼ Chanel不只包包紅！IG最強部落客莫莉都收服的「字母鍊」妳一定要有（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Chanel）

這次新品裡 CP 值最高的就是這款胸針，除了可以按照品牌字母排列外，也可以讓妳拆成六個字母使用，如果想擁有一條 Chanel 的字母項鍊，只要去手工藝品店買一條皮繩穿過去就能解決。

相較於包袋一口氣要花掉妳半年薪水的預算，或許 Chanel 的服飾珠寶會是妳最好的選擇，好入手的價錢又能完美展現品味，在把視線放在包包前不如先看看躺在玻璃櫃上的這些飾品吧！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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