陸國防白皮書「胡亂批判」　總統府：台灣自由民主才一點都不能少

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸國務院新聞辦公室24日發布《新時代的中國國防》白皮書，大陸國防部發言人吳謙點名民進黨堅持分裂立場，不承認九二共識，對外挾洋自重，「搞台獨就是死路一條，中國一點都不能少」。對此，總統府發言人丁允恭回應，「台灣的自由民主，才是一點都不能少」，質疑所謂「白皮書」充滿對民主台灣的胡亂批判。

《新時代的中國國防》白皮書指出，新時代中國國防的目標是堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構。白皮書還提到，台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實成脅，是祖國和平統一的最大障礙。

吳謙在記者會中表示，白皮書多處提到台灣，顯示台灣問題事關中國核心利益，血濃於水，「我們願意最大的誠意、最大的努力，爭取和平統一，但必須堅決提出，台獨是死路一條，如果有人試圖要分裂，中國軍隊不惜一戰，維護主權完整」。

對此，丁允恭24日受訪時表示，這所謂的「白皮書」，充滿對民主台灣的胡亂批判，卻少了一個國家對區域和平穩定最基本的責任感，殊為可惜。總統府指出，無論是與國際社會合作，共同維護區域穩定安全，乃至於確保國家安全、捍衛國家的自由民主，都是台灣身為區域一份子的權利也是責任。

丁允恭強調，把台灣對自身民主生活方式的堅持視作「敵意」，把與國際社會的參與合作說是「挾洋」，這顯然並非事實，也不瞭解台灣人民的價值與意志，「台灣的自由民主，才是一點都不能少，中華民國的國家安全，更是一點都不會退卻」。