穆勒調查通俄聽證會今晚8點半登場　電視全美全程直播

▲「通俄門」特別立檢察官穆勒，周三為該案的調查報告出席聽證會。(圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／綜合報導

「通俄門」案風雲再起。負責調查該案的前特別檢察官穆勒(Robert Muller)，定美東時間周三(24日)早上8點半(台灣時間同日晚上8點半)出席眾議院兩個委員會的聽證會，回答議員們對通俄案調查報告的提問。

首場聽證會聚焦在川普是否曾妨礙司法公正。第二場聽證會則討論川普競選團隊在2016年總統大選間跟俄羅斯的關係。兩場聽證會加起來約進行5小時，CBSN電視台全國、全程直播。

穆勒首先出席的是眾議院司法委員會，接受近3小時的提問。調查報告指出，川普曾下令白宮法律顧問麥甘(Don McGahn)開除穆勒，並且透過前競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)向時任司法部長塞申斯(Jeff Sessions)施壓，箝制穆勒調查，否則就把塞申斯革職。穆勒報告中指證據不足以構成對川普提出刑事起訴。司法委員會則認為，上述事件足以證明川普已妨礙司法公正。

首場聽證會結束稍作休息後，穆勒接著會在午間出席眾議院情報委員會的聽證會，聚焦在川普競選團隊跟俄羅斯外交官的接觸。不過穆勒在調查報告中指出，缺乏證據證明川普有勾串俄羅企圖干預2016年總統大選。

聽證會舉行前夕，穆勒請求讓調查助手薩布雷(Aaron Zabley)陪同出席，已獲首肯。據知薩布雷將出席情報委員會的聽證會，但預料不會出席司法委員會的聽證會。川普在推特上發文，抨擊允許薩布雷出席聽證會是「制度的恥辱」、而且對他他不公平，認為不應准許穆勒的要求。

另一方面，聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)周二)在參議院司法委員會表示，俄羅斯試圖干預明年的美國明總統大選。