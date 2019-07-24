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淘汰手機重生！駁二「銀黏土製造所」施展「廢材鍊金術」

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▲▼ 淘汰手機重生！駁二「銀黏土製造所」施展「廢材鍊金術」（圖／高雄市政府文化局提供）
▲淘汰手機或電子用品可提煉變成「銀黏土」，「廢材鍊金術」降低金工創作門檻！（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

淘汰的手機、電腦，丟棄後會變成什麼呢？生活中許多3C產品裡頭都含有貴金屬，若沒有妥善回收，不但造成環境破壞，也降低貴金屬的使用價值。而高雄駁二藝術特區進駐單位「CLAYWAY銀黏土製造所」從廢棄電子材料中提煉出銀粉，再製成「銀黏土」，適合親子一起手作體驗，也降低金工創作的門檻！

「CLAYWAY銀黏土製造所」共同創辦人陳惟農從小在電子回收廠長大，看見父親使用化學藥劑處理金屬廢料而染色的雙手，深感科技進步對環境所帶來的影響。他說，生活中常見的手機、光碟⋯等3C產品中的電路板、電阻及電容零件，都含有貴金屬，這些零件若無妥善回收處理，不僅對環境造成破壞，更降低貴金屬的使用價值。

每3000支手機可以回收產出1公斤的白銀，因此陳惟農選擇結合自家資源，將電子廢棄物經過特殊製程，提煉出銀粉，並加入可食用膠合劑製成銀黏土，建構一套完整的循環經濟模式，落實「永續經濟、循環設計」的理念。

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▲▼ 淘汰手機重生！駁二「銀黏土製造所」施展「廢材鍊金術」（圖／高雄市政府文化局提供）
▲陳惟農解說電子廢材回收再生的過程。

負責CLAYWAY創作面的執行總監王逸茹表示，銀黏土質地柔軟且可塑性高，簡易的操作流程即可製作專屬的金工飾品，大幅降低進入金工創作的門檻，非常適合親子共同手作體驗，相較於傳統金屬加工，也降低了蝕刻、焊藥等汙染環境的化學品使用。

不過一般銀黏土的冶煉過程相當耗能，且良率僅約5成，因此CLAYWAY銀黏土製作所團隊耗時一年，研發出新的金屬粉末化學製程，透過低汙染製程與回收鏈整合，大幅降低能源耗損，同時提高生產良率，更以此獲得2018年德國紅點獎。

高雄市政府文化局長林思伶表示，駁二藝術特區是南台灣最具規模的創意匯集平台，透過各種政策推廣文創產業，CLAYWAY曾是文化局以文創人才回流計畫扶植的新興品牌，以銀黏土與乾燥花藝結合，2017年於駁二開設第一間短期實體店鋪，發揮銀黏土的高度可塑性，將台灣工藝文化融入生活創意。待品牌發展更成熟後，2019年向駁二提出正式進駐計畫，讓駁二了解到他們在材質上的努力，CLAYWAY銀黏土製作所不僅以環保製程獲得2018年德國紅點獎，更是台灣唯一一家、全球第三大金屬黏土生產商。

CLAYWAY銀黏土製作所
營業時間 : 周二公休，周一及周三至周日 11:00-19:00
倉庫位址 : 駁二藝術特區 大義區C8-3倉庫

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關鍵字：銀黏土製造所,CLAYWAY銀黏土製造所,金工

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