夜闖新北市府充電…無業男被勸離暴走！「板凳往警臉上揮」打到整張全碎

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子22日晚間帶著木板凳闖進打烊的新北市政府，躲到東側服務台替手機充電。負責市府維安的保大副中隊長發現後，勸導他離開，未料男子竟突然起身暴走、持板凳揮打攻擊，造成副中隊長左臉撕裂傷，忍痛呼叫支援警力到場將其逮捕。

▲警方將張男逮捕帶回偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日晚間9時許，平時無所事事的張姓男子（33歲），因手機沒有電，竟異想天開拿著充電線、木板凳，直接闖進已經打烊的新北市政府，躲到東側服務台下方充電。

▼張姓男子夜闖新北市政府為自己手機充電，巡邏警發現竟被持板凳攻擊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

負責市府維安的保大第三中隊廖姓副中隊長，剛好帶隊執行巡邏勤務時，發現張男鬼祟躲服務台，好言勸導他立即離開，豈料張男卻惱羞成怒，持木板凳攻擊廖副中隊長，力道之猛不但造成他左臉撕裂傷濺血，木製板凳也被打得支離破碎。

廖副中隊長忍痛呼叫支援警力到場將他壓制逮捕，但張男面對警方訊問完全不發一語，訊後依妨害公務及傷害罪將張男移送偵辦。

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▼張姓男子持板凳攻擊警方，打到整張木凳解體、支離破碎。（圖／記者陳以昇翻攝）