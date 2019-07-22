　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

饒慶鈴赴中央邀13個部會溝通　爭取花東基金55.7億建設台東

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東縣長饒慶鈴為爭取55.7億花東基金補助，率縣府團隊赴中央與13部會溝通取得共識。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴為爭取55.7億花東基金補助，率縣府團隊赴中央與13部會溝通取得共識。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴為爭取55.7億花東基金補助，率縣府團隊赴中央與13部會溝通取得共識。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣第三期2020-2023年綜合發展實施方案於5月提報行政院，共提出66項行動計畫，申請花東基金補助約55.7億元，提出涵蓋基礎建設、醫療公衛、教育、文化、產業發展、農業及觀光等12個部門之各項行動計畫，22日台東縣長饒慶鈴特別率領縣團隊赴國家發展委員會，邀請中央13個部會進行溝通討論，期望與中央達成共識。

第三期綜合發展實施方案自去年9月規劃提案以來，縣府即展開一連串的計畫研擬教育訓練、資源盤點、鄉鎮分區座談會及不計其數的局處整合協調會議，期盼各項計畫能獲得花東基金挹注。縣府會前各局處也與中央部會展開協調聯繫，針對各項行動計畫逐一討論，爭取中央部會的支持與共識。

▲▼台東縣長饒慶鈴為爭取55.7億花東基金補助，率縣府團隊赴中央與13部會溝通取得共識。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴希望與中央部會取得共識與支持，建設台東邁向新的里程碑。

與中央部會討論順暢，縣府與中央部會也取得相當共識，消除許多認知差異，饒慶鈴表示，各局處所提計畫中需補充說明或修正的部分將會再作調整，感謝中央部會的協助與支持，一同為台東縣的發展付出心力。

國發會自民國2012年起匡列10年400億元之花東地區永續發展基金經費，補助帶動東部地區的產業發展，完善相關基礎建設，例如在災害防救部分，包括尼伯特風災後續復原、消防廳舍整建、消防車輛汰換、正在動工的南迴緊急醫療中心等皆由花東基金預算補助。

而在第三期綜合發展方案中加入許多智慧城市的構想，包含太陽能、地熱能與洋流能等再生能源的利用、應用區塊鏈技術的台東金幣、以及更加便利的雲端服務平台等，希望藉由這些新的產業讓台東成為更加智慧且宜居的城市，並以科技力帶動地方創生。

ET快訊
快訊／特勤人員買645萬免稅菸　府：國安局長向蔡英文請辭獲准
6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名
答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了
再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局

關鍵字：饒慶鈴,中央,部會,溝通,爭取,花東基金,建設,智慧,城市,太陽能,再生,能源

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投資「法拍」不需委託代辦　執行官免費線上教授訣竅

男子欠繳70萬元綜所稅隱匿財產 　行政執行署台南分署聲請管收獲准

台北夏季旅展花蓮館人氣旺　消費者擠爆搶好康業績開紅盤

饒慶鈴赴中央邀13個部會溝通　爭取花東基金55.7億建設台東

展望會兒少代表參與花蓮公共事務　爭取權益提案引發熱烈討論

嘉藥老服系實習口碑佳　日本長照機構重金延攬就業

台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭滲透？盧崑福批林飛帆：數典忘祖

杭州小使者到南投錄製兒童節目　林明溱親接待祭出百香果宴客

台南水萍塭綠地積水、巴克禮公園防疫　工務局投藥、噴藥防治登革熱

竹市府預告放寬危老宅重建　預計5萬戶受惠

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

投資「法拍」不需委託代辦　執行官免費線上教授訣竅

男子欠繳70萬元綜所稅隱匿財產 　行政執行署台南分署聲請管收獲准

台北夏季旅展花蓮館人氣旺　消費者擠爆搶好康業績開紅盤

饒慶鈴赴中央邀13個部會溝通　爭取花東基金55.7億建設台東

展望會兒少代表參與花蓮公共事務　爭取權益提案引發熱烈討論

嘉藥老服系實習口碑佳　日本長照機構重金延攬就業

台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭滲透？盧崑福批林飛帆：數典忘祖

杭州小使者到南投錄製兒童節目　林明溱親接待祭出百香果宴客

台南水萍塭綠地積水、巴克禮公園防疫　工務局投藥、噴藥防治登革熱

竹市府預告放寬危老宅重建　預計5萬戶受惠

官員爆走私免稅菸　蔡英文3點聲明：深刻檢討、杜絕弊端

「求助怕被抓」毒癮孕婦產檢率低　心口司：就醫不會被通報

中職／彭政閔引退賽門票　比五月天更難買

投資「法拍」不需委託代辦　執行官免費線上教授訣竅

照顧重症老母10年　兒親餵安眠藥送上絕路終審有罪

伍佰年底「伍式情歌」炸高雄　預告明年「唱回小巨蛋」

瘦不下來原來和「朋友」有關！美國研究證實：肥胖會傳染

男子欠繳70萬元綜所稅隱匿財產 　行政執行署台南分署聲請管收獲准

《獅子王》強大！「全台票房5天破億」刷新迪士尼動畫改編紀錄

淋病接吻也能傳染　病菌直送喉嚨深處

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

地方熱門新聞

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

媽帶兒玩夜市碰碰車　撞凹轎車秒..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

2020流行市長選總統　鄭文燦..

青農呂昆翰智慧化水耕蔬菜

高雄楠梓「馬路變汪洋」　30國..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

鳳山慘淹　驚見「威尼斯水上咖啡..

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」..

大安沙雕季落幕　18座沙雕自然..

鳳頭燕鷗頭卡塑膠袋　高速俯衝海..

盧崑福批林飛帆：數典忘祖

桃園捷運　招募資深優秀軌道人才

更多熱門

相關新聞

直播／台東熱氣球嘉年華登場 萬名遊客朝聖

全台最夯的暑期活動就是臺灣國際熱氣球嘉年華，開幕第一天就吸引了近6萬人次參加，《雲端最前線》22日邀請台東縣長饒慶鈴、原住民族行政處副處長霓卡Nikar與主持人楊文嘉對談，節目中將討論聞名國內外的熱氣球嘉年華外，縣長更進一步分享如何深度旅遊台東的小撇步以及現今最夯的「V型人」數位縣民政策，更多詳細內容請鎖定22日的《雲端最前線》。

太陽能引爆失業潮　經部協助媒合

大目釋迦進軍日本　饒慶鈴試吃豎姆指

森林大火燒出商機！　斷電危機讓替代能源後續看夯

大同旗下綠能擬解雇284名員工

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面