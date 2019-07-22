饒慶鈴赴中央邀13個部會溝通　爭取花東基金55.7億建設台東

▲▼台東縣長饒慶鈴為爭取55.7億花東基金補助，率縣府團隊赴中央與13部會溝通取得共識。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣第三期2020-2023年綜合發展實施方案於5月提報行政院，共提出66項行動計畫，申請花東基金補助約55.7億元，提出涵蓋基礎建設、醫療公衛、教育、文化、產業發展、農業及觀光等12個部門之各項行動計畫，22日台東縣長饒慶鈴特別率領縣團隊赴國家發展委員會，邀請中央13個部會進行溝通討論，期望與中央達成共識。

第三期綜合發展實施方案自去年9月規劃提案以來，縣府即展開一連串的計畫研擬教育訓練、資源盤點、鄉鎮分區座談會及不計其數的局處整合協調會議，期盼各項計畫能獲得花東基金挹注。縣府會前各局處也與中央部會展開協調聯繫，針對各項行動計畫逐一討論，爭取中央部會的支持與共識。

▲饒慶鈴希望與中央部會取得共識與支持，建設台東邁向新的里程碑。

與中央部會討論順暢，縣府與中央部會也取得相當共識，消除許多認知差異，饒慶鈴表示，各局處所提計畫中需補充說明或修正的部分將會再作調整，感謝中央部會的協助與支持，一同為台東縣的發展付出心力。

國發會自民國2012年起匡列10年400億元之花東地區永續發展基金經費，補助帶動東部地區的產業發展，完善相關基礎建設，例如在災害防救部分，包括尼伯特風災後續復原、消防廳舍整建、消防車輛汰換、正在動工的南迴緊急醫療中心等皆由花東基金預算補助。

而在第三期綜合發展方案中加入許多智慧城市的構想，包含太陽能、地熱能與洋流能等再生能源的利用、應用區塊鏈技術的台東金幣、以及更加便利的雲端服務平台等，希望藉由這些新的產業讓台東成為更加智慧且宜居的城市，並以科技力帶動地方創生。